PM: "Through The Darkest Of Times" - preisgekröntes Widerstands-Spiel kommt in den Einzelhandel (Handy Games)

Neben der Digital-Version, die bereits seit längerem verfügbar ist, gibt es Through The Darkest Of Timesab dem 11. Mai 2021 auch in der klassischen Retail-Fassung für den PC im Einzelhandel. Diese benötigt zur Installation eine aktive Internetverbindung und einen Steam-Account. UVP ist 19.99 €.

1933, das Jahr der "Machtergreifung" - Was würdest du tun?

Adolf Hitler ist rechtmäßig gewählter Reichskanzler und die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei hat die Macht an sich gerissen. In ganz Deutschland gruppieren sich Fremde, Familien und Freunde und versuchen sich der Tyrannei der Nazis entgegenzustellen. Deine Aufgabe: Finde gleichgesinnte Gefährten, bilde eine Widerstandsgruppe und plane deine Aktionen. Triff Entscheidungen, die nicht nur dich selbst, sondern auch das Leben der anderen und die Sicherheit Ihrer Gruppe betreffen. Riskierst du, alles zu verlieren, Freiheit, Freunde oder sogar das Leben? Gibst du dich in Gefahr, um Unschuldige zu schützen? Wirst du beim Gestapo-Verhörs zusammenbrechen?

Über Through The Darkest Of Times

Der Fokus von Through The Darkest Of Times liegt auf dem Bewusstmachen der verzweifelten Atmosphäre der damaligen Zeit und den sehr realen Kämpfen der durchschnittlichen Menschen, die im Dritten Reich lebten. Historische Genauigkeit bedeutet, dass eine kleine Gruppe von Widerstandskämpfern weder den Ausgang des Krieges ändern, noch alle Gräueltaten der Nazis verhindern wird, aber sie werden sicherlich alles tun, um so viele Leben wie möglich zu retten und das faschistische System so gut wie möglich zu behindern. In Zeiten, in denen Rechtsradikalismus und Fremdenfeindlichkeit wieder auf dem Vormarsch sind, spielen Titel wie Through the Darkest of Times eine wichtige Rolle.

Through The Darkest Of Times wird von HandyGames veröffentlicht - einem Mitglied der THQ Nordic Familie.

