Saber Interactive kauft sich aus Embracer Group heraus

Anfang des Monats titelte Bloomberg, dass der Verkauf von Saber Interactive durch die angeschlagene Embracer Group bevorstehe (wir berichteten), nun gab es die offizielle Ankündigung seitens des schwedischen Unternehmens.

Käufer wird Beacon Interactive, ein Investoren-Zusammenschluss unter der Führung von Matthew Karch, Mitgründer und aktueller Leiter von Saber Interactive. Damit erkauft sich Saber also mehr oder minder die Unabhängigkeit von Embracer zurück, für einen geplanten Gesamtpreis Preis von circa 247 Millionen US-Dollar – dazu kommen weitere Vereinbarungen zur Aufteilung von Firmenaktien und Verzicht von Saber auf ausstehende Erfolgsboni. 2020 legte Embracer für Saber erfolgsabhängigen Earn-out von bis zu 375 Millionen US-Dollar plus 150 Millionen US-Dollar Festpreis auf den Tisch.

Für den Verkauf werden einige Studios herausgelöst, die unter Embracer zum Saber-Pfeiler des Unternehmens gehört haben. Die Embracer Group bleibt momentan so im Besitz von Metro-Entwickler 4A Games, 34 Big Things, Aspyr, Beamdog, Demiurge, Shiver, Snapshot Tripwire (Killing Floor), Tuxedo Labs und Zen Studios – allerdings wird Saber Interactive für eine begrenzte Zeit auch das Recht eingeräumt, auch noch 4A Games und die Zen Studios zu einem nicht genannten Preis der Embracer Group abzukaufen.

Zu Saber Interactive unter dem neuen Eigentümer gehören neben allen Standorten der Saber-Studios der zuletzt stark als Publisher von Spielen mit Retro-Design auftretende Publisher 3D Realms sowe die Studios Slipgate (Tempest Rising), Digic, Fractued Byte, Mad Head Games, New World Interactive, Nimble Giant und Sandbox Strategies.

Saber Interactive wird dieses Jahr den Shooter Warhammer 40.000 - Space Marine 2 für Publisher Focus Entertainment veröffentlichen und arbeitet daneben unter anderem an einem Remake von Star Wars - Knights of the Old Republic, das zuvor von Aspyr abgezogen wurde.

Die Embracer Group unterstreicht, dass mit der Trennung von Saber Interactive alle Geschäftsaktivitäten des Unternehmens in Russland ein Ende finden. In Statements beschreiben Embracer-CEO Lars Wingefors und Behaviour- sowie Saber-Chef Matthew Karch den Deal als positiv für die künftige Entwicklung beider Firmen, die Angestellten und die Anteilseigner.