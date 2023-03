Alien – Romulus: Drehstart verzögert sich, Darsteller gefunden

PC Switch 360 XOne PS3 PS4 iOS Linux MacOS Android

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Alien - Isolation ab 16,24 € bei Amazon.de kaufen.

Ursprünglich sollte der Drehstart für Alien – Romulus bereits am 3. Februar in Ungarn erfolgen. Aus nicht genannten Gründen erfolgt er jetzt am 9. März an gleicher Stelle.

Die Regie übernimmt Fede Alvarez, der sich mit seinen Horrorstreifen Evil Dead und Don’t Breathe in der Szene bereits einen Namen gemacht hat. Als Drehbuchautor kam Fede Álvarez zum Einsatz, der in gleicher Position bei den beiden oben genannten Filmen mit Alvarez bereits zusammengearbeitet hat. Als Darsteller konnten bislang Cailee Spaeny (Devs) neben David Jonsson (Deep State), Archie Renaux (Morbius), Isabela Merced (Sicario 2), Spike Fearn (The Batman) und Aileen Wu (Away from Home) gewonnen werden.

Die Handlung kommt Alien-Kennern durchaus bekannt vor:

Bei Alien-Romulus findet sich eine Gruppe junger Menschen auf einer fernen Welt in einer Konfrontation mit der furchterregendsten Lebensform des Universums wieder.

Der neue Film soll keine Verbindung zu den vorherigen Filmen haben. Álvarez, der selbst ein Fan der Franchise ist, soll Ridley Scott vor einigen Jahren in einem zufälligen Gespräch seine Filmidee unterbreitet haben. Später rief Scott den Regisseur an, um ihn zu fragen, ob er immer noch interessiert sei, denn 20th Century Fox entschied sich für den neuen Alien-Film aufgrund der Stärke von Álvarez' Vorschlag, da es sich um eine "wirklich gute Geschichte mit einer Reihe von Charakteren handelte, die man noch nie gesehen hat", so Steve Asbell von 20th Century Fox.