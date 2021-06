E3 2021: Watch Dogs Legion: Aiden Pearce kehrt im Bloodline-DLC zurück

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Im Vorfeld des Ubisoft-Forward-Events wurde die neue Singleplayer-Erweiterung für Watch Dogs Legion (im Test, Note: 8.5) und ihr Erscheinungsdatum enthüllt. In Bloodline gibt es ein Wiedersehen mit Aiden Pearce, dem Protagonisten aus Watch Dogs (im Test, Note: 9.0).

Der DLC spielt vor den Ereignissen im Hauptspiel. Pearce verlässt Chicago und trifft bei einem Auftrag in London auf seinen Neffen Jackson sowie den DedSec-Hacker Wrench, der schon einen Auftritt im zweiten Serienteil hatte. Schnell befindet er sich zwischen den Fronten eines mächtigen Militär-Konzerns sowie des unberechenbaren Wrench. Ohne wirkliche Verbündete muss er sich in einer feindlichen Stadt zurechtfinden.

In Bloodline schlüpft ihr in die Rollen von Aiden sowie Wrench, während sie immer tiefer in Londons Kampf gegen die Unterdrückung hineingezogen werden. Die Erweiterung, die auch Teil des Season Passes ist, erscheint am 6. Juli 2021 für PC, Xbox Series X|S, Xbox One, Playstation 5, Playstation 4, Stadia und Amazon Luna. Der Trailer unter dieser News vermittelt euch einen ersten Eindruck.