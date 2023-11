Age of Wonders 4: Empires & Ashes erschienen

PC Xbox X PS5

Paradox Interactive und Triumph Studios haben heute Age of Wonders 4: Empires & Ashes veröffentlicht, eine die nach Dragon Dawn (im Spiele-Check) zweite und bislang umfangreichste Erweiterung für ihr Fantasy-Strategiespiel Age of Wonders 4 (im Test) veröffentlicht. Sie erweitert das Gameplay um eine industrielle Kriegskultur, eine neue Vogelgestalt, eine Siegbedingung und mehr. Den Launch-Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. Ein Spiele-Check von Vampiro ist bereits in Vorbereitung. Der empfohlene Verkaufspreis für PC, Xbox X|S und PS5 liegt bei 19,99 Euro. Empires & Ashes ist aber auch Teil der Premium Edition von Age of Wonders 4 und des Expansion Pass.

Die beworbenen, wichtigsten Features von Age of Wonders 4: Empires & Ashes:

Räuberkultur: Als Spieler der Räuberkultur, deren industrielle Macht durch Eroberungen und Raubzüge gestärkt wird, treibt ihr den Fortschritt um jeden Preis voran. Die erfahrenen Ingenieure beherrschen die Kunst, Magie mit Technologie zu verbinden, um beispiellose Macht und Dominanz zu erlangen.

Vogelgestalt: Mit der neuen Vogelgestalt, die über eine Reihe von Eigenschaften und Anpassungsmöglichkeiten verfügt, könnt ihr neue Strategien ausbrüten.

Vier neue Bücher: Ihr könnt eure anti-magischen Fähigkeiten verbessern, die Geheimnisse der Transmutation entschlüsseln und Legionen von Maschinen und Automaten bauen. Ihr erschafft magische mechanische Wunder und beherrscht so das Schlachtfeld auf neue Weise..

Neue Siegmechanik für die Siegel der Macht: Ihr findet und beansprucht die Siegel der Macht, um den Zugang zum Astralmeer zu kontrollieren und haltet sie lange genug, um das Imperium in einer bei Fans beliebten Age of Wonders-Siegbedingung zu kontrollieren.

Zwei neue Story-Missionen: Ihr kämpft an der Seite von Laryssa, um die wütenden Mächte des Chaos daran zu hindern, das Astralmeer zu zerstören.

Ein neues Altes Wunder und ein neuer Ort der Plage: Ihr könnt ein neues verborgenes Wunder entdecken und verseuchte verlassene Werkstätten erforschen und die Macht uralter Relikte nutzen.

Neue Tierwelt-Einheiten und Reittiere: Von Bärenreittieren bis hin zu Schrott-Eremiten, die bereit sind, Befehle zu befolgen oder vor eurer Macht zu fallen.

Sechs neue Musikstücke

Zusätzlich wurde Empires & Ashes mit einem großen kostenlosen Inhaltsupdate, dem Golem-Update, veröffentlicht, das allen Spielern neue Spielfunktionen bietet. Das Golem-Update enthält:

Gegenstandsschmiede: Ihr könnt neue Ausrüstungsgegenstände für eure Helden herstellen, um mit unvergleichlicher Stärke und Stil in die Schlacht zu ziehen.

Kriegskoordination: Ihr gebt euren Vasallen genaue Anweisungen, um sie in Kriegszeiten zu unterstützen.

Form-Eigenschaft überarbeiten: Ihr gestaltet die körperlichen Fähigkeiten eures Volkes mit neuen Freiheitsgraden.

Neue Ereignisse: 25 neue Ereignisse im Spiel rund um Krieg und Eroberung

Verbessertes Wasser-Gameplay: Grafische und mechanische Verbesserungen beim Navigieren auf den Meeren der Weltkarte und im Kampf

Neues Bücher-Interface: Durchsuchen der verfügbaren Zaubersprüche in einem echten Zauberbuch

Weitere Informationen zu Age of Wonders 4 findet ihr auf der offiziellen Website.