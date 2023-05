Age of Wonders 4 Test

Teaser Civilization im Märchenreich? Schon auch, aber das Triumph-Games-Werk hat eine andere Gewichtung und setzt etwa auf ausgefeilte Taktikschlachten. Wir haben uns den Zauber-Königen in den Weg gestellt.

Die Individualisierungsoptionen sind optisch wie spielmechanisch ein großer Sandkasten und steigern den Wiederspielwert.



Mein Herrscher, mein Volk, mein Reich

... und rechts danach: "Brennen-Immunität" kommt uns gegen einen Feuergott gelegen!



Imperiumsverwaltung

Mit "Imperium" schaltet ihr Vorteile auf dem Reichsentwicklungsbaum frei.

Sobald die Bevölkerung einer Stadt wächst, erschließt ihr eine Nachbarprovinz mit einer Provinzverbesserung. Ihr bekommt Ressourcen, aber die Unzufriedenheit steigt. Das kontert ihr vor allem mit moralsteigernden Gebäuden wie der Taverne. Oder ihr deponiert einen Flüsterstein. Die setzt ihr sonst zur Klimaverbesserung mit Freien Städten ein, um sie von den Vorteilen des Vasallentums zu überzeugen. Die Diplomatie mit den anderen Zauberern ist übrigens etwas komplexer.



Je nach Provinz könnt ihr eine oder mehrere von acht Verbesserungen bauen. Ein Förster braucht Wald, ein Forschungsposten ohne "Magische Materialien" würde keinen Sinn ergeben. Später ersetzt ihr diese Ausbauten teilweise mit besseren oder speziellen Varianten, die oft von Synergieeffekten mit Nachbarprovinzen profitieren. Praktisch: Der Wechsel der Standard-Verbesserungen dauert drei Runden und kostet keine Ressourcen. Ihr müsst also nicht so extrem wie in

Kein Blut für Öl, äh Seelen Auf der Einnahmenseite des Imperiums stehen die Ressourcen "Wissen" (neue Zauber und Zauberbücher freischalten), Gold (Einheiten/-unterhalt, Gebäude, Heldenrekrutierung), Mana (Zauber wirken und unterhalten, Einheitenunterhalt) sowie die neue diplomatische Ressource "Imperium" (Siedlungskosten, Interaktionen, Bevölkerungszahl pushen). Und wenn ihr euch der Nekromantie verschreibt, werdet ihr die ein oder andere Seele verbraten.



Stadtspezifische Einkommen sind Nahrung (erzeugt Wachstum), Produktion und Einberufung (Rekrutierungsgeschwindigkeit). Diese Trennung von Produktion und Einberufung ist ungewöhnlich – gibt es etwa zwei Produktionsschlangen? Ja, genau das! Eine ziemlich geniale Idee, die auch etwas Druck vom Spezialisierungs-Kessel nimmt. Ohne "Produktionsauftrag" wird Gold respektive Nahrung geliefert. Wenn ihr eine Produktion monetär beschleunigt, erntet ihr die Früchte sofort. Am Ende des Tages dient all der Aufwand einem Zweck: Auf dem Schlachtfeld mit möglichst vielen, möglichst schlagkräftigen Truppen erfolgreich zu sein.

Der Keim eures Imperiums ist die Thronstadt, in der ihr euren Zaubererturm baut, und wo euer Alter Ego nach einem unzeitigen Tod wieder aufersteht. Auch Gefallene und Gefangene bringt ihr dort unter. Die in Provinzen eingeteilte Spielwelt durchforscht ihr nach Eingängen in den Untergrund, besonderen (magischen) Ressourcen, "Alten Wundern" und potentiellen Freunden sowie natürklich Feinden. Typischerweise und wie bei Master of Magic müsst ihr die Orte erst mal von Monstertrupps säubern, indem ihr diese in einer Taktikschlacht besiegt. Das frühe Spiel ist vom Ringen um gute Standorte für Außenposten und Städte geprägt. Und auch die KI zieht ihre Armeen erfreulich kompetent über die Weltkarte.

Strategisch agiert ihr auf der Hexfeld-Weltkarte. Was im Nebel des Krieges geschieht, bekommt ihr nicht mit.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalAnno 1999 fand Triumph Games mit seinem von Klassikern wieundinspirierten DebütAnklang bei der Spielerschaft. Die langlebige Reihe kombiniert seitdem 4X-Rundenstrategie mit Rundentaktik-Kämpfen in eigenen Arenen. Nach einem Science-Fiction-Ausflug mit Planetfall (im Test: 7.5) kehrt sie mit ihrem sechsten Eintrag zurück ins Fantasysetting. Instellt ihr euch invadierenden Zauberer-Königen in den Weg und erlebt so manche Neuerung im Vergleich zu, das wir 2014 mit 8.5 bewerteten ( zum Test ).Erstmals könnt ihr Herrscher nebst Ausrüstung sowie Volk individuell gestalten. Die Wahl einer der zehn Rassen ist nur optischer Natur, diverse Eigenschaften und kulturelle Besonderheiten (wie "barbarisch") haben aber handfeste Auswirkungen: Einheiten der Kultur, diverse Buffs (bessere Siedler, mehr Lebenspunkte, höherer Flankenangriffschaden) und die beiden Start-Affinitätspunkte. Eine Affinität ist sowas wie die Ausrichtung eures Volks, etwa naturnah oder chaotisch. Sie wirkt sich auf Forschung, Events oder auch das Verhältnis zu anderen Völkern aus, denn manche können einfach nicht miteinander. Euer erstes Zauberbuch darf auch nicht fehlen.Im Ergebnis habt ihr mit dem an Stellaris (im Test: 7.5) erinnernden Baukasten sehr viele Kombinationsmöglichkeiten, an denen ihr als "Rollenspieler" wie auch als "Min-Max-Optimierer" eure Freude haben dürftet. Wenn euch das für den Anfang zu viel ist, schnappt ihr euch einfach eines der vorgefertigten Rundum-Sorglos-Pakete.Euer Held ist entweder ein Zauberer-König (der auch eine von seinem Volk abweichende Rasse haben kann) oder ein Champion, der sich zum Zauberer fortgebildet hat. Alle Helden warten im Magierhafen, einer Art Hub. Von hier schickt ihr sie durch Portale in die Spielwelt, Reich genannt. Eine klassische Kampagne sucht ihr vergebens. Stattdessen spielt ihr euch durch die fünf vorgefertigten Story-Reiche. Alternativ startet ihr in einem anderen vorgefertigten Reich oder erstellt euer eigenes – mit zig Optionen.