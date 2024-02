Age of Wonders 4: Primal Fury erschienen

PC Xbox X PS5

Diese Woche haben Paradox Interactive mit Primal Fury (bald im Check) ein neue Erweiterung für das von Triumph Studios entwickelte Age of Wonders 4 (im Test) für PC, Xbox X|S und PS5 veröffentlicht. Der Preis für das neueste Inhaltspaket für die fantastische Globalstrategie liegt bei 9,99 Euro. Primal Fury ist alternativ als Teil der Premium Edition oder des Expanion Pass erhältlich.

Mit Primal Fury entdeckt ihr neue Wege, Reiche zu erobern und das Land unter eure Kontrolle zu bringen. Die neue urtümliche Kultur ermöglichst es euch, ein Urtier zu kanalisieren, das euer Reich sowohl physisch als auch spirituell formt. Der Foliant der Feennebel und der Foliant der Sturmgeborenen bieten neue Zaubersprüche um Truppen in magischem Nebel zu verbergen, euch Vorteile über Meere und Küsten zu verschaffen und euer Volk in Nagas zu transformieren. Neue Reittiere und Einheiten sind auch am Start.

Parallel zu Primal Fury ist das kostenlose Wolf-Update für alle Spieler erschienen, das Verbesserungen und Spieländerungen enthält, die von der Community gewünscht wurden. So wurde das Geisterbeschwörungssystem und Nekromantie überarbeitet, es gibt Kriegsbelohnungen, um Verbündete auf eure Seite zu ziehen und einen Zufallsgenerator für die Heldenausrüstung. Ihr könnt jetzt sogar Kopfgelder aussetzen und damit einen Anreiz schaffen, dass bestimmte Orte überfallen werden.

Bis zum 4. März könnt ihr Age of Wonders 4 während einer Free-to-Play-Periode mit dem Xbox Game Pass ausprobieren.