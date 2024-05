Age of Wonders 4: 4X-Spiel feiert 1. Geburtstag mit Geschenk

PC Xbox X PS5

Das fantastische 4X-Strategiespiel Age of Wonders 4 (im Test) von Triumph Studios und Publisher Paradox Interactive, zu dem mit Dragon Dawn (im Check), Empires and Ashes (im Check) und zuletzt Primal Fury (im Check) bereits drei Erweiterungen erschienen sind, feiert heute seinen ersten Geburtstag.

In einem Blogpost dankt Lennart Sas, Game Director und Studio Manager von Triumph Studios, der AoW-Community, die die Spielereihe seit fast drei Jahrzehnten begleiten, als Sas zusammen mit Arno van Wingerden Triumph Studios gründete, um Strategie mit Rollenspielen zu mixen. Sas sieht in AoW4 die bislang erfolgreichste Ausführung ihrer Vision, gibt sie doch viele Freiheiten in der Fraktionserstellung und strategischen Entwicklung, was das Core-Gameplay und die Rollenspielerfahrung bereichern würde. Als dank für den Support erhaltet ihr heute im Rahmen eines Updates auch neue Ingame-Inhalte: Ein Raptoren-Reittier nebst Skin und einen Drachenschuppen-UI-Skin.

Sas kündigt außerdem an, dass Age of Wonders 4 über die bekannten Inhalte der Premium-Edition hinaus weiterentwickelt werden soll. Weitere Details sollen nach dem Sommer folgen, schließlich erscheint im Juni erstmal die Erweiterung Eldritch Realms.

Außerdem könnt ihr euch jetzt einen "Dire Penguin" als Plüschtier bestellen, der sich im Video unter dieser News vorstellt.

Anschließend gibt es noch einige interessante Zahlen zu Age of Wonders 4: