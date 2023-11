Spiele-Check von Vampiro

Golem - So groß wie der Name

Tolle UI-Verbesserungen: Zauberbücher lassen sich filtern und sortieren. Ihr seht eines der vier neuen DLC-Zauberbücher.

Es gibt vier neue Godir, wovon ihr drei über die neuen Story-Reiche freischalten müsst.

Empires & Ashes

Die Kriegskoordinierung ist Teil des Updates.

Das im Update überarbeitete Wasser-Gameplay macht nasse Provinzen attraktiv.

Fazit

4X-Strategie

Einzel- und Mehrspieler

Einsteiger bis Profis

Preis: 19,99 Euro

In einem Satz: Empires & Ashes nebst Golem-Update machen ein sehr gutes Spiel noch besser und vielfältiger.

Nach Dragon Dawn (im Check) haben Paradox und Triumph Games miteine noch größere Erweiterung für das im GG-Test hochgelobte "fantastische Globalstrategiespiel" Age of Wonders 4 (im Test) veröffentlicht. Begleitet wurde der Release vom Golem-Update. Was euch erwartet, verrate ich euch nach gut 30 Spielstunden in diesem Check.Das Golem-Update ist so groß und umfangreich, dass es auch als kleiner DLC durchgehen könnte. Das Spiel mit Items wird durch die Arkane Schmiede gehörig aufgepeppt. Denn ihr könnt, sobald ihr die Schmiede in der Hauptstadt errichtet habt, eigene Gegenstände für eure Helden kreieren! Ihr wählt einen Gegenstand wie Schwert oder Stiefel und verbessert ihn mit "Infusionen". Eure Optionen hängen vom Zugriff auf magische Materialien ab. Die gewinnen dadurch an Bedeutung, zumal die Infusionen stärker werden, wenn ihr ein Material mehrfach euer eigen nennt. Ich habe zum Beispiel gerne Geschwindigkeitsstiefel angefertigt. Je mächtiger ein Gegenstand, desto teurer wird das Schmieden. Fällig wird dafür die neue Ressource Bindungsessenz, die ihr durch das Entzaubern von nutzlosem Plunder gewinnt.Ein tolles neues Feature ist die Kriegskoordinierung. In einem neuen Panel für Freie Städte gebt ihr euren Vasallen Ziele vor, zum Beispiel einen Gegner, Plagenhort oder bestimmte Städte, und könnt den dann folgenden Angriff mittels Imperium sogar beschleunigen. Alternativ könnt ihr sie zur Verteidigung einer eurer Städte aufrufen. Eure Vasallen, sofern eure Beziehung gut genug ist, werden so, trotz der ohnehin ganz guten KI, noch wertvoller. Und wenn ein Vasall eine Provinz plündert, bekommt ihr die Beute.Der Kauf von Eigenschaften beim Erstellen einer Fraktion wurde dahingehend überarbeitet, dass ihr jetzt fünf Punkte habt. Jede Eigenschaft (es gibt auch ein paar neue und eine Überarbeitung) kostet euch ein bis drei Punkte. Manche Eigenschaften schließen sich gegenseitig aus. Das überarbeitete Wasser-Gameplay bietet neue, ressourcenreiche Provinzen, die ihr wie normale Provinzen annektiert. Neue Schiffsmodelle und sieben Kampfkarten sind auch Teil der Überarbeitung. Gerade die Möglichkeit, beispielsweise nautische Forschungsposten zu errichten, wertet die Wasserprovinzen deutlich auf. Abgerundet wird Golem durch 18 neue Events und sechs Quests sowie neue, freischaltbare Inhalte für das Pantheon. Zu den kleineren Erweiterungen, Bugfixes und Balancing-Änderungen schaut am besten in die Patchnotes Der Verzicht auf eine klassische Kampagne in AoW4 entpuppt sich zunehmend als goldrichtig. Neben einem normalen Reich der Stufe II gibt es zwei miteinander verknüpfte Story-Reiche, die eine interessante Geschichte erzählen, euch verschiedene Möglichkeiten geben und storytechnisch mit dem Astralmeer und Magierhafen, sozusagen der Hub-Welt, verwoben sind. In zweien der Reiche spielt ihr mit dem neuen Siegel-Sieg als Option. Für jedes Siegel, das ihr freikämpft und mit einer Armee besetzt haltet, bekommt ihr pro Runde einen Punkt. Wer zuerst 100 Punkte hat, gewinnt. Die Siegel kontrollieren den Zugang zum Astralmeer. Das bringt theoretisch einiges an Dynamik ins Spiel, bindet aber auch Armeen. Zumal rund um das Siegel automatisch Plagen-Verteidiger spawnen. Im zweiten Story-Reich haben die jedoch nie versucht, ein Siegel zurückzuerobern. Und mein Hauptfeind war weit weg, so dass ich irgendwann nur noch mit je einer Einheit auf den Siegeln chillte. Ich vermute einen noch zu fixenden Bug in besagtem Story-Reich, denn im "normalen" neuen Reich hat alles funktioniert.Spannend ist die neue Räuberkultur, die steampunkig unterwegs ist, also auf eine Mischung von Magie und Maschine setzt. Passend dazu gibt es neue Einheiten wie ein Panzerschiff oder eine Kanone. Im Kampf gegen Freie Städte und andere Godir gewinnt ihr mit Räubern die neue Ressource Kriegsbeute. Die setzt ihr ein, um bestimmte Einheiten zu rekrutieren, im Kampf gefangene Einheiten zu übernehmen (der Preis richtet sich nach deren Stärke) oder Freie Städte unter Druck zu setzen. Die Räuberkultur, natürlich nebst neuer Gebäude, eignet sich also vor allem für eine aggressive Spielweise. Zumal ihr ohne Flüsterstein startet. Die nächstbeste Freie Stadt solltet ihr also am besten direkt gewaltsam von den Vorteilen des Vasallentums überzeugen. Auch die vier neuen Zauberbücher setzen überwiegend auf maschinelle Fähigkeiten und geben euch noch mehr Freiheit, euch mit Builds so richtig auszutoben. Mit der Vogelgestalt fliegt eine neue Rasse ins Spiel. Und zu den neuen Eigenschaften gehört "leichtfüßig". Damit könnt ihr euch durch eigene Einheiten hindurchbewegen, was, ähnlich wie bei fliegenden Einheiten, eure taktischen Optionen auf dem Schlachtfeld deutlich erhöht.Zu den weiteren Inhalten gehören ein neues Wunder und mit den verlassenen Werkstätten ein weiterer Ort der Plage. Zu den neuen Tieren gehören Bären als Reittier. Außerdem gibt es frisch komponierte Musikstücke.Das Golem-Update ist sowohl hinsichtlich der neuen Inhalte als auch der Verbesserungen, beim UI allem voran die Übersichts-Optionen bei den Zauberbüchern, hervorragend gelungen – und eigentlich selbst schon eine kleine Erweiterung. Erst recht, wenn ihr euch der Arkanen Schmiede widmet um eure Helden optimal vorbereitet in die Schlacht zu schicken. Sehr lobenswert finde ich, dass ein wichtiges Feature wie die Kriegskoordinierung kostenlos für alle Spieler ist.Empires & Ashes wiederum ist ein toller Ausbau des ohnehin schon großen Baukastens mit neuer Rasse, Reittieren, Kultur und natürlich Zauberbüchern. Und ich tue mich angesichts der detailreichen Grafikpracht immer noch schwer, dir Kämpfe zu beschleunigen, erst recht mit den ganzen neuen Einheiten. Die Story-Reiche erzählen eine spannende, vollvertonte Geschichte und bieten euch mehrere Wege. Der Siegel-Sieg gefällt mir als dynamische Option sehr gut (wenn denn die KI so reagiert, wie beabsichtigt). Wenn ihr bereits viel Spaß mit Age of Wonders 4 und vielleicht auch Dragon Dawn hattet, solltet ihr euch Empires & Ashes nicht entgehen lassen. Als Neueinsteiger seid ihr nicht zum Kauf gezwungen, werdet aber aufgrund der Qualität von Spiel und Erweiterung vermutlich über kurz oder lang zuschlagen!