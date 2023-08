Spiele-Check von Vampiro

Die fantastische Globalstrategie mit Rundentaktikkämpfen Age of Wonders 4 (im Test) konnte zwar nicht mit einer klassischen Kampagne, dafür mit Volksbaukasten, der Atmosphäre und auch der KI punkten. Mit Dragon Dawn ist kürzlich das erst Content Pack erschienen und widmet sich vor allem den namensgebenden Kreaturen. Zeitgleich erschien das Wyvern-Update.



Den Drachen eures Vertrauens gestaltet ihr mit zig Optionen nach eigenem Gusto.

Eine feurige Angelegenheit

Drachenherrscher sind ein neuer Ursprung für die Godir, die Zaubererkönige. Ihr erstellt euren drakonischen Herrscher nicht nur nach eurem Geschmack, auch in der weiteren Entwicklung transformiert ihr ihn. Meiner bekam so durch eine Giftfähigkeit einen grünlich schimmernden Hals. Klar, ein Schwert wird der Drache nicht schwingen, manche Ausrüstungsgegenstände wie Ringe lassen sich aber anlegen. Der Rest wandert in den Drachenhort und bringt ein Goldeinkommen. Es gibt auch einen eigenen Skilltree. Neben Standards wie mehr Lebenspunkten findet ihr dort unterschiedliche Drachenodems, um zum Beispiel Feinde in einer Reihe zu grillen. Besonders spaßig fand ich, Gegner im Ganzen zu verschlingen und mich dadurch temporär zu heilen. Wen erinnert das noch an die Nachzehrer in Battle Brothers? Und natürlich machen die Drachen auf dem Schlachtfeld einen extrem imposanten Eindruck! Wenn ihr mit einem Drachenherrscher spielt, gibt es viele neue Events, die auch als DLC-Inhalt markiert sind. In die Schlacht führen könnt ihr das neue Echsenvolk, das in erster Linie für optischen Flavour sorgt.

Die beiden neuen Bücher haben erstmals zwei Affinitäten: Chaos und Natur.

Das Buch der Evolution erlaubt es euch, drachenartige Kreaturen wie Wyvern zu beschwören, die sich immer weiter verbessern und wachsen. Das befeuert ihr mit passenden Verzauberungen. Das Buch der Drachen erlaubt es euch, Drachen zu beschwören und euer Volk zu Drakoniern zu transformieren. Es gibt nicht nur neue Drachentypen, der Nachwuchs kann sich auch zur erwachsenem Version entwickeln.



Mit “Der Aschekrieg” gibt es ein neues Reich der Stufe 4. Dort ringen zwei Gruppierungen von insgesamt sechs alten Drachen um die Macht, die Reshaper und die Dawnwardens. Aber auch andere Völker tummeln sich dort. Ihr könnt neutral bleiben oder euch von Beginn an Richtung eines der beiden Bündnisse orientieren. Der Schwierigkeitsgrad ist, auch wegen der guten KI, ziemlich hoch. Vor allem, wenn ihr plötzlich an allen Fronten von Angehörigen eines Bündnisses bedgrängt werdet. Um zu gewinnen, müsst müsst ihr mit allen verbliebenen Drachen im Bündnis sein oder sie ausschalten. Die neuen Einstelloptionen des Reiches könnt ihr auch für selbsterstellte Reiche verwenden. Neue Varianten von Kreaturen, etwa Gold- und Obsidian-Wyvern, runden das Content Pack ab.

Die klug ziehende KI bleibt eine Stärke von Age of Wonders 4.

Wyvern Update

Durch das Wyvern-Update habt ihr vom Hauptmenü Direktzugriff zur Fraktionserstellung und erstellt Herrscher wie auch Fraktion (optional sogar automatisch). Eine der zwei neuen Eigenschaften ist der Artefakt-Sammler: Ihr startet mit zwei zufälligen Ausrüstungsgegenständen, unausgerüstete Gegenstände bringen Mana und Level Zwei und Drei Wunder, dazu gibt es Gegenstände für Plünderungen. Die Abwechslung während einer Partie wird durch neue Events verbessert. In Schutt und Asche gelegte Städte könnt ihr innerhalb von drei Runden abtragen, um die Region dann zu annektieren. Wenn euch die Action-Kamera im Kampf nervt, stellt ihr sie nun einfach aus.

Dazu kommen eine Myriade Balancing-Änderungen (zum Beispiel halten viele Beschwörungen in Kämpfen jetzt nur noch eine bestimmte Rundenzahl), Verbesserungen und Bugfixes an allen Fronten. Als erfahrener Spieler solltet ihr daher unbedingt die Patchnotes lesen um euren Spielstil gegebenenfalls anzupassen. Ich spielte zum Beispiel gerne “Wild Expansion”, um bei Annektionen ein kostenloses Tier zu erhalten. Die Chance, was größeres zu bekommen, wurde von 60% auf 20% gesenkt. Es gibt nun also eher das Wildschwein als die Löwin.



Zudem wurde mein großer Wunsch erhört: Ihr schaltet mit Pfeilen auch die Helden durch! Das vereinfacht das Heldenmanagement ungemein. In Städten sind die Pfeile jetzt an einem Ort fixiert, was das Durchschalten beschleunigt. Vor Kämpfen könnt ihr die automatisch zugeschalteten Verstärkungen auch wieder abwählen. Schön sind auch diverse neue Benachrichtigungen, etwa wenn eine Region geplündert wird, ihr eine geplünderte Region reparieren oder einen Signature Skill (die erhalten Helden jetzt auf niedrigeren Stufen) vergeben könnt.

Eine von einem Drachen angeführte Armee macht etwas her, ist aber nicht übermächtig.

Fazit

Age of Wonders 4 war schon zu Release ein fantastisches Spiel. Triumph Games arbeitet ausweislich des Wyvern-Updates weiter vorbildlich an Verbesserungen und Bugfixing. Auch die erste Erweiterung Dragon Dawn hat mich abgeholt. Ich muss sagen, die sehr detailreiche Umsetzung der Drachen und ihre imposante Erscheinung machen mir sogar viel mehr Spaß, als ich noch bei der Ankündigung gedacht hatte. Übermächtige Kreaturen sind sie aber keineswegs!



Die Entwickler setzen, auch mit dem neuen Reich und dem Echsenvolk, sehr gut auf das Baukastensystem auf. Der Aschekrieg richtet sich eher an gestählte Spieler. Dragon Dawn möchte ich aber auch den Einsteigern unter euch empfehlen, wenn ihr Lust habt mit Drachen, drachenartigen Wesen oder auch dem neuen Echsenvolk zu spielen. Triumph Games schafft es, die Erweiterung einerseits natürlich und sinnvoll in Age of Wonders 4 zu integrieren, andererseits könnt ihr auch ohne das Content Pack viel Spaß haben. Ich freue mich schon auf die weitere Entwicklung.