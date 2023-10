Starfield sorgt im Game Pass für einen Abonnentenrekord

Das Open-World-RPG Starfield kann nicht nur die Redaktion von GamersGlobal begeistern, sondern ist auch ein großer Erfolg für Bethesda und Microsoft. Nicht nur, dass das Weltraumspiel im September das meistverkaufte Spiel in den USA war, es sorgte auch für einen Abonnentenrekord beim Game Pass. Microsofts CEO Satya Nadella zeigte sich bei einer Telefonkonferenz sehr zufrieden:

Wir haben Starfield in diesem Quartal mit großem Erfolg veröffentlicht. Mehr als 11 Millionen Menschen haben das Spiel bis heute gespielt. Fast die Hälfte der Spielstunden wurde auf dem PC verbracht, und am Tag der Veröffentlichung haben wir einen Rekord für die meisten Game Pass-Abonnements an einem einzigen Tag aufgestellt.