Starfield: Mai-Update bringt eine verbesserte Karte, Schiffsdekoration und mehr

Bethesda hat in einem Video den Inhalt eines großen kostenlosen Updates für das Weltraum-Rollenspiel Starfield (im Test) vorgestellt.

Die Änderungen umfassen:

Eine stark überarbeitete Ingame-Karte, die nun eine 3D-Abbildung der Spielwelt zeigt

Einen neuen Editor, um das Innere der Schiffe detailliert zu dekorieren. Passend dazu werden bei den Werften neue Wohnmodule ohne vorgefertige Möblierung verkauft

Beim Start eines New-Game-Plus-Durchlaufs könnt ihr das Aussehen eurer Figur und eure drei Merkmale (Eigenschaften wie Alien-DNA und Superfan) anpassen

Neue Schwierigkeitsoptionen für den Raumschiffkampf und Feuergefechte, inklusive eines extremen Schwierigkeitsgrads

Neue Performance-Optionen, darunter 60-FPS-Option für Xbox Series X

Alternative Kameraeinstellung, sodass bei Dialogen nicht mehr an das Gesicht des Gesprächspartners gezoomt wird

Das Update wird am 15. Mai 2024 für PC und Xbox Series S|X erscheinen. Am Ende des Video gibt es zudem einen kurzen Teaser auf Vehikel für die Planetenerkundung und die in Entwicklung befindliche Erweiterung Shattered Space, die laut Todd Howard im Herbst 2024 erscheinen soll.