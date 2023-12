Starfield: Bethesda stellt Stadtkarten und neue Arten zu Reisen in Aussicht

PC Xbox X

Starfield (im Test) erhielt jüngst das kleine Update 1.8.88, das den Fehler behob, dass bei den Szenen, in denen euer Schiff durchs All fliegt, ein kleiner Asteroid oder andere Objekte in Abstand folgen, als wären sie durch unsichtbaren Draht mit dem Schiff verbunden.

Auf Reddit meldete sich im Kommentarbereich unter dieser Patch-Ankündigung der Account u/BethesdaGamingStudios_ – der wird vom Social-Media-Team bei Bethesda betrieben. Im Kommentar dankt man der Community für das Feedback und stellt neue Features in kommenden Updates in Aussicht. So sollen Anfang nächsten Jahres die Upscaler FSR3 und XeSS ihren Weg in Starfield finden.

Bereits in Arbeit seien weitere Features, die häufig gewünscht wurden. Darunter natürlich Mod-Support und Karten für die Städte. Außerdem arbeite man an "neuen Arten des Reisens", wie es vage heißt. Bethesda plane circa alle sechs Wochen Updates für Starfield zu veröffentlichen und die neuen Features werden mit diesen ins Spiel hinzugefügt, sobald sie bereit für den Release sind. Man verwende jedoch viel Zeit darauf, auch kleine Änderungen vorher ausführlich zu testen.