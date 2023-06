Starfield Preview

Teaser „25 Jahre in der Mache“, verkündete Todd Howard bei der Starfield-Präsentation. Das glaubt ihm Jörg Langer zwar nicht, aber ansonsten ist er sehr angetan, was es an Details zu sehen und zu hören gab.

Starfield im Rahmen der Xbox Games Showcase am gestrigen Sonntag, die ihr unter Diese Preview beruht auf der rund dreiviertelstündigen Bethesda-Präsentation vonim Rahmen der Xbox Games Showcase am gestrigen Sonntag, die ihr unter diesem Link (ab 1 Stunde 5 Minuten) selber ansehen könnt. Und einem bisschen Vorwissen meinerseits zu Starfield und vergleichbaren Spielen. Außerdem habe ich mir die Mühe gemacht, die Präsentation noch mal mehrere Stunden und mit häufigem Gebrauch der Stopp-Taste erneut anzusehen. Meine folgenden Erkenntnisse – und teils Mutmaßungen – sind das Ergebnis, ich habe es in 13 einzelne Punkte aufgeteilt.

01. Die Handlung

Unsere Karriere als Weltraum-Abenteurer beginnt mit einem Prolog, in dem wir als Rekrut der Minengesellschaft Argos Extractors nach einem kleinen Unfall ohne Erinnerung aufwachen – und uns zur mentalen Stütze erst mal durch die Crew-Liste blättern. Dabei entscheiden wir uns für einen von 40 Grund-Looks für unsere Heldin oder unseren Helden, den wir dann verfeinern.

Bald landen wir in der Stadt New Atlantis auf dem Planeten Jemison, einer erdähnlichen Welt mit einer Schwerkraft von 0,91 G, die im Alpha-Centauri-System liegt. New Atlantis gehört zu den United Colonies, einer der Hauptfraktionen des Spiels. In der Stadt hat auch Constellation ihren Stützpunkt. Das ist eine uralte Geheimgruppe, die letzten „wahren Entdecker in der Galaxie“, die sich auf Vorväter wie Vasco da Gama und Christoph Columbus beziehen. In ihrem Hauptquartier betrachten sie interessiert das Artefakt, das ich im Prolog ergattert und nun mitgebracht habe, und nehmen mich in ihre Reihen auf. Denn Anführerin Sarah Morgan, Ex-Soldatin und -Abenteurerin, ist sich sicher, dass das mitgebrachte Artefakt mit mir, dem Spieler, geredet habe. Da ist irgendeine Verbindung, irgendetwas Großes!

Also soll ich für und mit Constellation die Frage klären, was sonst noch da draußen sein könnte, außer Menschen und seltsamen Alien-Getier. Gibt es eine alles lenkende weise Rasse, eine gottähnliche Entität? Die Contellation-Gang vermutet eine "Intelligenz außerhalb der bekannten Galaxie". Ich werde also auf eine Artefakt-Schnitzelreise geschickt, als Rahmen für die Spielhandlung. Das wird aber sicher nicht die einzige Questreihe bleiben, und wie bei bislang jedem Bethesda-Rollenspiel wird auch eher der Weg das Ziel sein – denn es warten mehr generierte Inhalte und Ablenkungen als in jedem Vorängerspiel.

Die mittlere Stufe der Sternenkarte zeigt hier das Porrima-System und alle Planeten und Monde darin.

02. Spielwelt & Sternenkarte

Die über 1000 Planeten von Starfield sind keinesfalls handdesignt, vielmehr werden sie abgängig von der Position im Sonnensystem und des Sonnentyps generiert, wenn ihnen der Spieler näherkommt, vermutlich also beim ersten Anspringen eines Sonnensystems. Das alles findet auf der Sternenkarte statt, die drei Zoom-Stufen hat.

Auf der Planeten-Zoomstufe erfahren wir den Planetentyp (Felsen, Dschungel und so weiter), Schwerkraft, Temperatur, Atmosphäre (wie „dünne CO2“ oder "Normaltyp 2"), die Magnetosphäre, Fauna und Flora (die Zahl unterschiedlicher Pflanzen- und Tiertypen auf einer Felsenwelt liegen im unteren einstelligen Bereich) und ob etwaig vorhandenes Wasser beispielsweise radioaktiv ist oder harmlos. Auch die Ressourcen-Vorkommen, frei nach dem Periodensystem, und deren Häufigkeit, werden angezeigt, sowie die „Traits“ des Planeten, also Besonderheiten. Auf dem drehbaren Globus sind Symbole wie „Ziviler Außenposten“ oder „Industrieanlage“ zu finden, wo ich direkt landen kann. Man darf man auch einfach irgendwo landen.

Die nächste Zoomstufe zeigt das ganze Sonnensystem, dessen Namen und die relative Größe und Entfernung er Planeten darin, samt ihrer Monde. Ja, selbst die Monde lassen sich erkunden. Die Sonnensystem-Karte hilft vor allem dabei, Ziele mit wichtigen Orten oder Missionszielen anzusteuern, die werden nämlich deutlich markiert und per Mouseover-Text auch gleich beschrieben, etwa „töte alle gefährlichen Kreaturen in der Höhle (0/7)“ – allerdings nur, wenn wir uns die Mission anderswo geholt haben, die Sternenkarte ist also kein Missionsgenerator oder so etwas. Außerdem scannen wir hier Planeten, was uns verrät, welche Bodenschätze und Spezialorte sie bereithalten. Suchen wir also ein bestimmtes Metall, brauchen wir nur den Planeten anfliegen, wo es auch wirklich vorkommt.

Der nächste Zoom-Schritt zeigt dann alle Sonnensysteme in unserem Teil der Galaxie an, mit entsprechend kondensierten Informationen, etwa die Zahl der Planeten und Monde pro System, ob es dort Außenposten gibt und ähnliches. In dieser Darstellung plant man den Kurs zu anderen Systemen, wobei die maximale Sprungreichweite des Grav-Antriebs des aktuellen Schiffs sowie der Treibstoff die Limitierung darstellt. Todd Howard sprach davon, dass dieser Antrieb „den Raum falte“, eine Hommage an Dune. Passend dazu erfahren wir die Zahl der Zwischensprünge zum Ziel, die Entfernung und den Treibstoffverbrauch.

Bei der Ankunft in einem neuen System scheint man komfortablerweise über dem Hauptplaneten zu erscheinen, und wird dort, sofern er bewohnt ist, erst mal nach Kontrabanden im Laderaum abgescannt – Elite lässt grüßen. Man fliegt dann aber nicht stufenlos, wie bei No Man’s Sky, vom Orbit bis runter auf die Oberfläche der Welt, sondern erlebt nach Auswahl des Zielpunkts eine kurze Landesequenz. Immerhin kann man sich diese wohl auch aus der Cockpit-Perspektive ansehen.



Wir betreten erstmals das Constellation-Hauptquartier in New Atlantis auf dem Planeten Jemison im Alpha-Centauri-System.

03. Fraktionen & Schauplätze

Die Bewohner von New Atlantis und allgemein der United Colonies schätzen Recht und Gesetz, sie sehen sich als die wahren „Kinder des Planeten Erde“, zumal New Atlantis die erste Kolonie außerhalb der Heimatwelt war. New Atlantis ist „die größte Stadt, die wir je erstellt haben“, sagt Bethesdas Angela Browder im Video. So detailliert und rieisg ist natürlich nicht jeder Schauplatz im Spiel, aber es wurden doch noch einige andere wichtige Orte erwähnt. Etwa Cydonia auf dem Mars, der der vorrangige Bergbauplanet der United Colonies ist. Wenig beruhigend wirkt allerdings das Hinweis-Schild: „Stunden ohne Zwischenfall: 11“ in einer der Minen. Da von der Erde nichts zu sehen oder hören war in der Präsentation, ist diese vermutlich untergegangen oder nicht mehr bewohnbar.

Die Konkurrenzfraktion Freestar Collective hat Akila City im Cheyenne System als ihre Hauptstadt designiert, wo futuristische Cowboys ihre Duelle abhalten und noch die ganz, ganz alten Tugenden zählen. Auch die verruchte-faszinierende „Pleasure City“ Neon gehört in den Freestar-Einflussbereich. Neon, im Sonnensystem Volii gelegen, war einmal eine Fischerei-Plattform im Meer, jetzt wirkt es eher wie Night City aus Cyberpunk 2077.

Außerhalb der zentralen Fraktionen gibt es weitere, kleinere, etwa die Jünger von Va’Ruun, offenbar eine Schlangengöttin. Auf Porrima III hat im „Containerlager“ Red Mile eine gleichnamige Clan-Organisation ihre Heimat gefunden. The Key nennt sich die Weltraumstation im Kyrx-System, die der Crimson Fleet als Hauptquartier dient. Auch ein riesenhaftes Schlachtschiff der United Colonies, UC Vigilance, ist einer der größeren Hubs, bei denen wir uns neue Questreihen abholen und auf zahlreiche NPCs treffen.

In diesen Städten/Schiffen/Stationen soll es viele „kleine Geschichten“ (vulgo: mithörbare Gespräche und Nebenmissionen) geben, die aus der Fassade eine glaubwürdige Welt machen sollen. Ob und wie gut das funktioniert, kann ich vom reinen Zugucken natürlich nicht sagen.

