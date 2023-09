Pimp My Starfield #4: Jörgs Mini-Raumer wird zum Crimson-Fleet-Schreck

Teaser Jörg hat sich zum Ziel gesetzt, einen kleinen Giftzwerg zu kreieren und gelb anzumalen. Also es geht nicht um Faschingsfarbe und ihn selbst, sondern um ein "Klein aber oho"-Minischiff in Starfield.

Im vierten Teil meiner Miniserie baue ich die Stiletto weiter aus, zum waschechten, aber immer noch sehr kompakten Kampfraumer. Als Starfield-Fan macht es mir einfach Spaß, immer mal wieder im Schiffs- oder Outpost-Builder herumzuspielen, und euch nebenher auch den einen oder anderen Tipp zu geben. Für meinen Kampfraumer gebe ich die Maximalvorderungen "30 Lichtjahre", "150 Temp" und "100 Mobilität" auf, will aber so dicht wie möglich daran bleiben. Das Schiff soll ca. 15x15 m nicht überschreiten, einen guten Schild besitzen und zwei maximal befüllte Waffenkategorien. Um das Schiff am Ende auszuprobieren, plane ich, den Schlüssel (The Key), also das Hauptquartier der Crimson Fleet, anzugreifen.



Viel Spaß!