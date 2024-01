Starfield: Großer Patch mit über 100 Fixes und Verbesserungen erschienen [U.]

PC Xbox X

Update vom 31. Januar 2024:

Bethesda hat nun nach der vorigen (etwas verspäteten) Beta-Veröffentlichung den Patch 1.9.51.0 regulär für PC und Xbox Series S|X veröffentlicht. Er soll über 100 Bugfixes umfassen, ebenso wie weitere Features, darunter grafische Verbesserungen und Optimierungen beim Widescreen-Support.

Ursprüngliche News vom 15. Januar 2024:

In den sozialen Medien gewährte Bethesda einen kleinen Ausblick auf den nächsten Patch für das Weltraum-RPG Starfield (im Test, Note 9.0). Es soll sich dabei um das bisher größte Update für das Spiel handeln. Neben zahlreichen Bugfixes (so sollen beim Basenbau entfernte Objekte nicht teils bei späteren Besuchen wieder erscheinen) stehen auch grafische Verbesserungen an: Texturen, Schatten und Beleuchtung sollen sich verbessern, sodass etwa ein angestrahlter Planet einen Schatten auf die Ringe wirft, die ihn umgeben.

Der Patch wird am 17. Januar 2024 im Beta-Zweig des Spiels auf Steam verfügbar sein. Zwei Wochen später soll er dann regulär erscheinen.