Cyberpunk 2077 bekommt morgen DLSS 3.5

Der Grafikkartenhersteller Nvidia hat angekündigt, dass am 21. September Cyberpunk 2077 DLSS 3.5 bekommen wird. DLSS 3.5 ist die neueste Version von Nvidias Upscaling-Technologie. Zusätzlich zum effizienten Hochrechnen der Auflösung und der Framegenerierung vorheriger Versionen kommt in 3.5 für Nvidias RTX-Grafikkarten Ray Reconstruction hinzu. Das ist eine Technik, bei der ein üblicher Denoising-Schritt von mit Raytracing arbeitenden Spielen durch ein von DLSS bereitgestelltes neuronales Netzwerk ersetzt wird, was durch die geschickte Auswahl von beibehaltenen Pixeln insbesondere beim folgenden Hochrechnen der Auflösung die Grafikqualität verbessern soll. Mehr Details erklärt Nvidia im unten eingebundenen Video.

Da die Technologie morgen Cyberpunk 2077 erreichen soll, wird sie als Teil des morgen erscheinenden Patch 2.0 des Spiels geplant sein. Dieser Patch bringt verbunden mit der kommenden Erweiterungen Phantom Liberty einige Änderungen auch in das Grundspiel, ohne dass der DLC benötigt wird. Die Erweiterung selbst soll laut bisherigem Veröffentlichungstermin weiterhin erst am 26. September veröffentlicht werden, sie wird laut Äußerungen im dieswöchigen MoMoCa-Podcast bei GamersGlobal bereits getestet.