Tomb Raider – The Legend of Lara Croft: Erster Netflix-Teaser veröffentlicht

PC XOne PS4 Linux MacOS

Bereits im nächsten Jahr wird mit Tomb Raider – The Legend of Lara Croft beim Streamingdienst Netflix eine neue Animationsserie über die bekannte Videospielheldin Lara Croft erscheinen. Um diese Ankündigung zu bewerben hat das Medienunternehmen einen First-Look-Teaser veröffentlicht, den ihr euch am Ende dieser News anschauen könnt.

Ansonsten sind die Informationen über die kommende Serie noch etwas dünn. Für die Produktion zeichnen sich Legendary Pictures und Crystal Dynamics verantwortlich und inhaltlich orientiert sich die Serie an der Reboot-Trilogie der Videospielreihe und somit an den Anfängen der Archäologin.

Die Produktion von Tomb Raider – The Legend of Lara Croft hat Powerhouse Animation übernommen, die auch die Verantwortung für Netflix-Serien wie Castlevania und Masters of the Universe - Revelation tragen.