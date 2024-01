Tomb Raider 1-3 Remastered: Weitere Details zu Änderungen der Neuauflage

Zur Original-Optik auf Knopfdruck

Auf dem offiziellen Blog von PlayStation ging Aspyr darauf ein, was euch beim bald erscheinenden Tomb Raider 1-3 Remastered genau erwartet. So nutze das Team sowohl die ursprüngliche Engine als auch den Quellcode. Damit sei die Platzierung aller Geheimnisse, Rätsel und so weiter exakt wie im Original. Die grafischen und Komfort-Änderungen, die Aspyr vorgenommen hat, könnt ihr so auch auf Wunsch auch im Spielmenü deaktivieren.

Zu den Änderungen in der Bedienung gehört, dass ihr Lara nun auch ohne Panzersteuerung durchs Abenteuer führen könnt, sie also mit links direkt steuert und mit rechts die Kamera bewegt, wie man es von modernen Titeln gewohnt ist. In Sachen Interface wurde ein Lebensbalken für die Bossgegner ergänzt, damit ihr wisst, wie viel Schaden die aktuelle Waffe dem Widersacher zufügt.

Grafisch gibt es neue Modelle für Lara und die Gegner und diverse Objekte, die aus technischen Gründen vorher nur als 2D-Sprites in der Welt existierten, sind nun natürlich ebenfalls 3D-Modelle. Gleichzeitig wird die kantige Gestaltung der Umgebung beibehalten, aber die Texturen, Effekte und Animationen will Aspyr so überarbeiten, dass am Ende ein stimmiger Gesamtlook entsteht. Moderne vorgefertigte und dynamische Lichteffekte sollen schließlich die Atmosphäre der Umgebungen verbessern. Aspyr betont dabei, bei der Überarbeitung auch Hand in Hand mit Crystal Dynamics gearbeitet zu haben. Die Steuerung sei etwa auch von Titeln wie Tomb Raider Anniversary (bereits eine Art Remake des Erstlings) von besagtem Studio inspiriert. Crystal Dynamics schuf natürlich auch die Reboot-Trilogie von Tomb Raider und arbeitet gerade am neusten Teil der Reihe auf Basis der Unreal Engine 5.

Tomb Raider 1-3 Remastered erscheint am 14. Februar 2024 für PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series X|S.