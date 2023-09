Embracer Group: Entlassungen bei Crystal Dynamics

PC 360 XOne PS4 Linux MacOS

Das bekannte Studio Crystal Dynamics (Tomb Raider, Legacy of Kain) aus San Francisco hat vor wenigen Tagen angekündigt, "im Zuge interner Umstrukturierungsmaßnahmen" 10 Mitarbeiter:innen entlassen zu müssen. Es handle sich um 9 Mitarbeitende aus dem Bereich Marke/Marketing und eine IT-Stelle. Dies sei dem groß angelegten Umstrukturierungsprogramm des Mutterkonzerns Embracer Group geschuldet, das über den Entwickler hinaus Entlassungen (Beamdog), Schließungen von Studios (Volition, Campfire Cabal) und die Einstellung in Entwicklung befindlicher Projekte beinhalte. Embracer ist bekanntlich Ende Mai durch einen geplatzten Milliardendeal mit der Saudi-Arabischen Savvy Games Group in extreme Finanznot geraten.

Neben eigenen Bemühungen, sich um die Mitarbeitenden zu kümmern, hat Crystal Dynamics einen Aufruf gestartet:

Wir arbeiten direkt mit den betroffenen Mitarbeiter:innen zusammen, um sie umfassend zu unterstützen. Wenn in Ihrem Studio geeignete Stellen in den Bereichen Brand Direction, Creative Services, Community oder IT offen sind, leiten Sie diese bitte an peoplexp@crystald.com weiter und wir sorgen dafür, dass die Informationen in die richtigen Hände gelangen.

Außerdem machte das Studio klar, dass die Veränderungen und Umstrukturierungen keinen negativen Einfluss auf ihre Zusammenarbeit mit The Initiative bei der Entwicklung des Perfect Dark-Reboots oder ihres neuen Tomb Raider-Titels in Kooperation mit Amazon Games haben werden.