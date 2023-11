Tomb Raider: Filmserie erhält eine Marvel-Drehbuchautorin

PC XOne PS4 Linux MacOS

Vor einem knappen Jahr wurde bekannt, dass Amazon nicht nur an einem neuen Tomb Raider-Spielfilm, sondern auch an einer Serienadaption des Spieleklassikers arbeitet.

Zu dem Film sind bislang keine Neuigkeiten erschienen, aber die Serienproduktion scheint langsam ins Rollen zu kommen. Das zeigt sich durch die zusätzlich eingestellte Drehbuchautorin Megan McDonnell, die durch die Marvelserie Wandavision sowie den aktuellen Streifen The Marvels ihre Sporen verdient hat.

Sie ergänzt die Drehbuchautorin Phoebe Waller-Bridge, die zuletzt mehr als Darstellerin in Filmen wie Solo – A Star Wars Story oder Indiana Jones und das Rad des Schicksals in Erscheinung getreten ist. Da sich die Serie wie auch der Film immer noch in einem frühen Stadium der Vorproduktion befinden, gibt es noch keine Informationen zu Darstellern oder Regisseuren zu vermelden.