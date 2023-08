Call of Duty - Modern Warfare 3 für November angekündigt

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Das neue Call of Duty - Modern Warfare 3 wird am 10.11.2023 veröffentlicht. Das hat der offizielle YouTube-Account für Call of Duty bekanntgegeben. Das nicht besonders aussagekräftige Teaser-Video haben wir für euch unter dieser News eingebunden. Welche Plattformen bedient werden ist derzeit nicht bekannt, aber der Vorgänger Call of Duty - Modern Warfare 2 erschien für Xbox, Playstation und Windows.

Call of Duty ist eine langlebige und weiterhin im Massenmarkt erfolgreiche Spieleserie. Das 2022 veröffentlichte MW2 (nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Spiel von 2009) soll innerhalb von zehn Tagen einen Umsatz von einer Milliarde USD errreicht haben. Im GamersGlobal-Test wurde der Singleplayer jedoch nicht entsprechend positiv bewertet. Auch der Multiplayer hatte am Anfang mit zahlreichen Problemen zu kämpfen, so waren unter anderem die Stabilität und das Balancing nicht ausreichend. Das Teaser-Video zum neuesten Teil hat bereits viele spöttische Kommentare auf Youtube erhalten, die sich auf diese Missstände beziehen.