GG-Userinhalte: Rückblick auf KW 30/2023 und Ausblick auf KW 31/2023

Hiermit möchten wir euch einen Überblick über die Inhalte von GamersGlobal-Usern geben, die im Laufe der aktuellen Woche erschienen sind. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft und deuten an, welche User-Inhalte euch in der nächsten Woche erwarten könnten.

KW 30: Rückblick von Montag, 24. Juli, bis Sonntag, 30. Juli 2023

Spiele-Checks

Xenonauts 2 (Early Access) (zum Spiele-Check)

Ein Strategie-Check von Vampiro ! Er hat sich einen Überblick über den Early Access-Zustand des kommenden Rundenstrategie-Schwergewichts Xenonauts 2 verschafft und war jetzt schon angetan: "Der 'Klassiker in besser' legt einen sehr vielversprechenden und umfangreichen Early-Access-Start hin."



Unser neuester Checker-Neuzugang Moriarty1779 gab seinen Einstand mit einem wunderbar geschriebenen Check zu einem nicht ganz so wunderbarem Spiel. Sein Fazit zu diesem stark an Akte X erinnernden Survival-Horror-Titel lautete: "Atmosphärisch dichtes Survival-Spiel mit inhaltlichen und technischen Mängeln".

User-Artikel

Fangame: Toadette Strikes (zum User-Artikel)

Im neunten Teil seiner hoch geschätzten Fangame-Reihe stellte euch Nischenliebhaber diesen wilden Mix aus diversen Super Mario -Spielen vor, in dem endlich auch Toadette einmal zu ihrem großen Auftritt kommt. Insgesamt bot das Spiel einen positiven Eindruck: "Besonders im Leveldesign steckt viel Polishing – und auch die Präsentation kann sich sehen lassen."



Moriarty1779 ist nicht nur frisch gebackener Spiele-Checker, sondern mittlerweile auch ein alter Hase in Sachen User-Artikel. Besonders beliebt sind seine "Retro-Blättern"-Artikel, von denen in dieser Woche wieder eine neue Ausgabe erschien. Dazu schnappte er sich das Club Nintendo-Magazin 8/1992 und ließ seinen Erinnerungen freien Lauf.



Und dann war da noch Jürgen, der mit seiner "legendären" Legend Entertainment-Reihe in die neunte Runde ging. Und fast an Star Control 3 zerbrach. Dem Wahnsinn nah wollte er eigentlich das Handtuch werfen und sich dem Spiel ergeben, doch er raffte sich auf und stieg wie ein Phönix aus der Asche. Das Ergebnis könnt ihr im Artikel lesen.

Vermischtes

Wochenend-Lesetipps 08/2023: Robokopp hat keinen Namen, er hat ein Programm

Doppelschlag von Jürgen! Na ja, eigentlich von Robokopp, denn dieser scheint hier eigentlich die ganze Arbeit gemacht zu haben, da offenbar ein Großteil der diesmaligen Lesetipps von ihm stammten. Wobei wir auch Alain und Jonas S. nicht vergessen wollen. Solltet ihr Jürgens Filmzitat erkannt haben, seid ihr wohl zumindest so alt, dass ihr noch einen gewissen Action-Film mit einem gewissen Cyborg-Polizisten aus den 1980ern kennt...

Ausblick auf KW 31

Die Spiele-Check-Kristallkugel muss wohl mal wieder gewartet werden, denn die Vorhersagen werden immer unklarer. Im Zweifel kommt ein Strategie-Check von Vampiro...



Auch das User-Artikel-Orakel ist nicht sehr gesprächig. Vielleicht im Urlaub? Möglich wäre ein neuer Fangame-Artikel oder irgend etwas mit Adventures. Und vielleicht sogar ein Artikel über einen absoluten Globalstrategie-Klassiker?!

Die eine oder andere Überraschung ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

