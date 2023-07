Spiele-Check von Moriarty1779

Survival-Horror für PC (Steam), Playstation 4, Playstation 5 und Xbox Series S/X

Aliens sind fest mit der Popkultur der 1990er-Jahre verbunden., der berüchtigte gefälschte Film einer Alien-Autopsie und verschiedene andere Medienerzeugnisse haben kurz vor der Jahrtausendwende für einen regelrechten Hype um Besucher aus dem All verursacht. Ein großäugiger Alienkopf zierte in dieser Ära nicht wenige Produkte, vom Energy-Drink über Techno-Plattencover bis hin zu den Gesäßtaschen von Baggy-Jeans. Im Jahr 1992 ist auchangesiedelt, das sich aller gängigen Klischees dieses Themas bedient: kleine Graue Aliens, die ein Dorf im mittleren Westen der USA heimsuchen, Farmen und Maisfelder, verstümmelte Kühe, eine Regierungsverschwörung und Aluhut-Träger. Ob das Indie-Spiel etwas taugt, verrät euch dieser Spiele-Check.Ihr seid Ryan, ein ehemaliger Profi-Baseballspieler, der sich in der namensgebenden Kleinstadt zusammen mit seinem Sohn Henry niedergelassen hat. Das Dorf scheint voll von verschrobenen Charakteren zu sein, die schon im Intro per Walkie Talkie von Geschehnissen raunen: Es seien unheimliche Wesen gesichtet worden, die Polizei und die Regierung würden etwas vertuschen...Die Geschichte nimmt recht schnell Fahrt auf – was angesichts der kurzen Spielzeit von maximal 4 Stunden nicht verwundert. Schnell findet Ihr Euch inmitten der Invasion durch Außerirdische wieder, Erinnerungen an den Filmkommen auf und das nicht zufällig: Teile des Settings und der Handlung könnten eins zu eins aus dem Film vonstammen. Euer Ziel: Euren Sohn aus den Klauen der Aliens befreien.Spielerisch handelt es sich bei Greyhill Incident um ein Survival-Horrorspiel mit Stealth-Elementen. Ihr schleicht, versteckt Euch, sammelt Items sowie (sehr seltene) Munition und versucht, die einzelnen Spielabschnitte möglichst ohne Kontakt mit den "Greys" zu überstehen. Sollte das nicht gelingen, kann Euch der Baseballschläger etwas Zeit für die Flucht verschaffen, oder Ihr schaltet mit dem Revolver die Widersacher komplett aus – macht damit aber die sehr hellhörigen UFO-Kollegen in der Umgebung auf Euch aufmerksam.Das Spiel schafft es, eine angemessene Grundstimmung aufzubauen, zum einen durch den düsteren Stil – alles spielt in der nächtlichen Kleinstadt – und die zielgerichtet eingesetzte Beleuchtung. Zum anderen ist auch der Sound bis auf wenige Ausnahmen durchaus gelungen. Wenn Geklappere und Gepolter aus einem Schuppen auf einen ungebetenen Gast hinweisen, der Hund der Familie im Garten laut zu bellen anfängt, man sich in den Schuppen begibt, dort nichts vorfindet und plötzlich hinter einem die Türe laut zuschlägt, dann stehen empfindlicheren Spielern schon einmal die Haare zu Berge.Trotz des stimmig eingefangenen Settings sieht man dem Spiel sein knappes Budget an vielen Stellen an: Das völlige Fehlen einer Karte oder zumindest irgendwelcher Hinweise, wo die zum Vorankommen benötigten Items zu finden sind, mag noch eine inhaltliche Entscheidung der Entwickler sein, die hölzernen (englischen) Dialoge, die quasi völlig fehlende Mimik der Charaktere und viel zu ungenaue Missionstrigger hingegen verstärken den Eindruck einer B-Produktion und stören die Immersion.Ryan, der Hauptcharakter, bewegt sich mit dem Tempo eines 90-jährigen, ebenso schnell schwingt er den Baseballschläger – was oftmals zu einem Bildschirmtod führt, der nicht fair wirkt. Scheitert ihr, wird der Bildschirm schwarz und der Schriftzug "Abducted" verrät: Auch der Protagonist wurde von den Greys verschleppt. Die Autospeicher-Checkpoints (manuelles Speichern geht nicht) hinterlassen dabei einen gemischten Eindruck. An einer Stelle musste ich fünf Rollen Alufolie suchen und nachdem ich erwischt wurde, setzte mich der letzte Checkpoint auf den Stand zurück, als ich noch gar keine der Rollen gefunden hatte.Refugium Games schafft es, den Spieler in eine atmosphärisch dichte Alien-Entführung hineinzuziehen. Die Handlung ist bewusst klischeehaft und überspitzt – kein Bestandteil einer waschechten Alien-Story wird ausgelassen. Das alles passt gut zum 1990er-Setting, welches unlängst wieder ein gewisses Revival erfährt. Wenn dann der PC mit Röhrenmonitor im Zimmer steht, irgendwo VHS-Kassetten herumliegen oder der Aluhut-tragende Sonderling in einem Campingwagen mit Holzfurnier lebt, zeigt sich die Detailliebe für die anvisierte Ära. Alles verströmt ein bisschen das Flair einer alten Episode von Akte X.Leider machen es technische und inhaltliche Schwächen, die kurze Spielzeit, das hakelige Stealth-System und die Langsamkeit des Gameplays schwer, die Atmosphäre uneingeschränkt zu genießen. Persönlich möchte ich dem Spiel zu Gute halten, dass es – für eine solche kleine Produktion nicht selbstverständlich – zumindest auf der Playstation 5 in einer physischen Fassung ("Abducted Edition") erscheint, der Gimmicks beiliegen.