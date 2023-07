Teaser Pac-Man war einer der ganz großen Arcade-Klassiker. In dieser Switch-exklusiven Online-Variante können 99 Pac-Persons direkter gegeneinander antreten als nur über den High Score (noch).

Alle stören beim Essen

Die weißen Viecher jagen und verlangsamen uns. Immer noch weniger gefährlich als die später kommenden roten.

Panzer wie bei Tank Battalion? Im verängstigten Zustand haben die Gegner dann aber doch ihr Standard-Aussehen wieder.

Abwechslung kostet extra

Mein Fazit

Allzu viele Spieler scheint es nicht zu geben, daher sind viele Computergegner dabei, und selbst jemand wie ich hat Siegchancen.

Wer an klassische Arcade-Spiele denken soll, denkt mit hoher Wahrscheinlichkeit an Namcos. Als eine der ersten richtigen Figuren in Videospielen futterte der Typ in den frühen 1980ern Irrgärten leer und soll auch Jahrzehnte später immer noch bekannter gewesen sein als die mittlerweile erfolgreicheren Mario und Sonic.2021: Arika hat erfolgreich einen anderen Klassiker zu einem Battle Royale erweitert. In, exklusiv auf der Nintendo Switch, schaufeln sich fast einhundert Spieler gegenseitig mit Blöcken zu und versuchen am längsten durchzuhalten. Also warum nicht auch so etwas mit dem Maskottchen von Namco machen? Meines Wissens hat es bereits andere auf Multiplayer ausgerichtete Ableger gegeben, die ich jedoch nicht weiter kenne; die Mechaniken hier sollen weitgehend neu sein. Auchwird als Teil des Nintendo-Switch-Online-Abos angeboten; zusätzliche Offline-Spielmodi stehen separat zum Kauf bereit. Allzu erfolgreich scheint das ganz große Fressen jedoch nicht zu sein, denn Anfang Oktober '23 soll es abgeschaltet werden.Pac-Man 99 spielt sich zunächst erst einmal wie das Original: Wir steuern die Titelfigur durch die Gänge (es gibt nur ein einziges Layout) und lassen sie sogenannte Pac-Dots futtern. Nach und nach erscheinen vier Monster – seit der flackernden Atari-Umsetzung als Geister bezeichnet – und machen Jagd auf Pac-Man, der mit Kraftpillen jedoch temporär den Spieß umdrehen kann. Anders als bei der ursprünglichen Punktejagd muss das Labyrinth nicht komplett leergegessen werden, sondern nur zur Hälfte; dann erscheint Obst, das beim Einsammeln alles wiederherstellt. Ein Feature, das auszu stammen scheint, sind Geisterzüge, also Monstermassen, die per Kraftpille hintereinander verschlungen werden können. Je länger die Partie andauert, desto kürzer jedoch die Wirkung der Pillen.Wir haben nun also 98 Gegner, die parallel zu uns spielen. Wer von einem Monster geschnappt wird, scheidet aus. Ziel ist es einfach, bei sich veränderndem Tempo am längsten durchzuhalten. Natürlich können wir die anderen Spieler beeinflussen: Immer, wenn Pac-Man aufgepowert ein Monster verschlingt, erscheint bei einem anderen Gegner ein sogenannter Jammer. Unser Opfer ist frei wählbar, aber wir haben wohl kaum Zeit, alle anderen Spieler zu verfolgen, also können wir auch einfach dem Computer eine allgemeine Vorgabe machen, etwa jemanden zu attackieren, dem ohnehin schon das Wasser bis zum Hals steht, oder der bereits uns im Visier hat. Einfache Störer verlangsamen Pac-Man bei Berührung lediglich; mit Kraftpillen lassen sie sich wieder beseitigen. Nach einer Weile werden aber auch rote Jammers anfangen zu erscheinen, und die kosten uns bei Berührung direkt unser einziges Leben und bleiben bis zum nächsten Obst. Im Gegensatz zu den Geistern halten sie bei Pillen-Power lediglich inne, blockieren jedoch den Weg und sind weiterhin gefährlich. Somit wird das Geschehen nach und nach relativ chaotisch, und dem Spiel wird ein recht großer Glücksfaktor vorgeworfen (aber ich schätze, dank dem können weniger gute Spieler vielleicht auch mal gewinnen).Eine Art taktische Option existiert aber auch: Auf Wunsch haben wir mehr Angriffskraft (soll heißen, verschicken mehr Jammers), sind schneller oder bekommen längere Geisterzüge. Diese Vorteile gelten jedoch nur unter Wirkung einer Kraftpille und bringen umgekehrt auch wieder Nachteile mit sich, was jedoch nicht im Spiel erläutert wird. Überhaupt fehlt eine Anleitung, und es scheint noch weitere spielerische Nuancen zu geben, die vielen Leuten entgehen dürften.Gegen Aufpreis werden zusätzliche Inhalte angeboten, allerdings sollen sie schon vor dem Hauptspiel aus dem virtuellen Laden verschwinden. Die Standard-Ästhetik ist man sicher irgendwann leid, also soll man sich zusätzliche Motive freikaufen (während ich dies schreibe, fällt mir auf, dass auch einige kostenlos sind, möglicherweise aber nur als Aktion – angezeigt wurde mir das nämlich nur im Web und E-Shop, nicht im Spiel selbst). Dann können wir Pac-Man und die Geisterbande durch weitaus dekorativere Umgebungen laufen lassen als die ursprünglichen von 1980. Oder wir lassen das Geschehen wie einen völlig anderen alten Namco-Titel aussehen. Vielleicht wollt Ihr ja lieber das Raumschiff aussteuern, oder einen Panzer aus? Nein,und dergleichen sind hingegen nicht im Angebot.Ebenso freikaufbar sind zusätzliche Spielmodi (nicht einzeln, sondern nur im Paket), die auch offline funktionieren und das auch nach Abschaltung des Hauptmodus noch tun werden – aber nichtsdestotrotz nur noch bis Anfang September erhältlich sein sollen. Ich habe darauf verzichtet, sie auszuprobieren, es scheint sich jedoch um ein Battle Royale gegen Computerspieler zu handeln, eine Nachbildung der ursprünglichen Punktejagd vom Automaten und eine Herausforderung, in der wir Obst unter Zeitdruck vertilgen.Zumindest im direkten Vergleich mit Tetris 99 ist der Quasi-Nachfolger mit dem Mann in Gelb eher eine Enttäuschung. Ersteres Spiel bietet nämlich noch einen zweiten, teambasierten Modus für Nintendo-Switch-Online-Abonnenten sowie tägliche Aufgaben, die mit Tickets belohnt werden, mit denen sich zusätzliche Motive freikaufen lassen. Und in Pac-Man 99 ist all das nicht der Fall, nicht einmal simple Erfolge zum Draufhinarbeiten sind vorhanden, also mangelt es an Abwechslung.Grundsätzlich macht es doch durchaus Spaß, sich in Pac-Man 99 durch das sich immer wieder regenerierende Spielfeld zu futtern und mit anderen Spielern Störer auszutauschen. Leider werden die genauen Spielmechaniken gar nicht erläutert, und im Vergleich zu Tetris 99 enttäuscht es, da es jegliche Abwechslung nur durch Zusatzkäufe gibt und spezielle Herausforderungen komplett fehlen. Insofern erscheint es nicht überraschend, dass die Spielerzahlen deutlich niedriger zu sein scheinen. Und wie gesagt, wer die Offline-Modi erwerben will, kann selbst das nur noch bis Anfang September 2023 tun.