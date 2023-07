Teaser Daktaklakpak 5576 squared! Daktaklakpak 888 warning: Utilisation to the 356th dower divided by warning! Daktaklakpak warning! Wer hätte gedacht, dass das unsere erste Botschaft aus dem All sein würde.

Das Portfolio der Firma Legend Entertainment zwischen 1991 und 1995 lässt sich mit einem einzigen Wort zusammenfassen: Adventures. Einige dieser Titel boten zwar bereits Mini-Spiele und mit Superhero League of Hoboken und Mission Critical kamen zwei Programme auf den Markt, die mit jeweils einem weiteren Genre gekreuzt wurden, aber bis hierhin waren es immer noch Adventures. 1996 brach Designer Michael Lindner aus diesem Muster aus und brachte mit Star Control 3 ein Echtzeit-Strategiespiel auf den Markt. Leser dieser Artikelreihe reiben sich nun verwundert die Augen, blättern zurück und fragen sich zurecht: "Wo sind denn Teil eins und zwei?" Nun, dafür gehen wir ein paar Schritte zurück, beschirmen die Augen und blicken in die Vergangenheit.



Der Weltraum - unendliche Weiten

In Star Control dreht sich alles um den Raumschiff-Kampf

Es gibt Computerspiele, die es allen recht machen wollen und sich deshalb ganz schwer in ein bestimmtes Genre einordnen lassen. Meist entsteht dann ein Sammelsurium an Spielideen, von denen keine überzeugt. Accolade beweist mit Star Control 2 eindrucksvoll, dass es auch anders geht.

Let the torture begin! Auf Pluto treffen wir unsere ersten Aliens, die Spathi (Star Control 2) In der Praxis bedeutet dies, dass um den Weltraumkampf des Vorgängers herum eine reichere Spielerfahrung gebaut wurde. Der Kampf-Kern wurde beibehalten, aber der Kontakt mit den Aliens wurde dank der unterschiedlichen Rassen und ihrer Besonderheiten viel wichtiger, die Suche nach Rohstoffen ein bedeutender Bestandteil der Universums-Erforschung. Die Sprachausgabe und die Musik von Star Control 2 samt der bunten Darstellung der einzelnen Völker sorgte für Entdecker-Laune. Aus dem Kampfspiel wurde ein Erkunder-Adventure. Doch diese größere Spielvision hatte den Nachteil, dass die Entwicklung länger als veranschlagt dauerte. Accolate war nicht bereit, diese zusätzlichen Monate zu finanzieren, so dass das Team aus eigener Tasche die letzten sechs Monate bis zum Release überbrückte. Angeblich flohen Ford und Reiche nach Alaska, damit ihnen Accolade nicht die unfertige Version aus den Fingern reißen konnte, aber ein paar Jahre später verbannten die beiden diese Variante der Geschichte in das Reich der Sagen. In ihrem wunderbaren Post Mortem auf der GDC 2015 sprechen sie über die Entwicklung der beiden Spiele und ihre eigenen Pläne für eine Fortsetzung. Eine lohnenswerte Stunde eurer Lebenszeit.

Und wo steckt Legend Entertainment?

Bob Bates auf einer GDC erzählt hatte, was für große Star Control-Fans bei ihm arbeiten würden. Produzent George MacDonald erzählte im Mike Verdu war so nett, mir Folgendes zu schreiben: Star Control 2 mag zwar ein recht gut verkaufter Titel gewesen sein, doch seinen Ruhm hat das Spiel erst im Laufe der Jahre angehäuft. Übereinstimmend wird dieser Serien-Eintrag als der beste Teil betrachtet und wer Artikel oder Videos zur Entstehung konsumiert, spürt das berühmte Herzblut, das die Entwickler hier im Übermaß vergossen haben. Als Accolade also an Reiche und Ford herantrat, um einen Nachfolger zu entwickeln, hätte das eine sichere Sache sein müssen. Doch überraschenderweise hatte Toys for Bob kein Interesse. Eventuell lag es daran, dass sie mit dem gleichen Budget wie bei Star Control 2, das ja zuletzt schon nicht gereicht hatte, einen Nachfolger entwickeln sollten. Stattdessen heuerte Accolade die Firma Legend Entertainment an - angeblich, weil deren Co-Chefauf einer GDC erzählt hatte, was für große Star Control-Fans bei ihm arbeiten würden. Produzenterzählte im Interview mit ogr.com , dass Accolade als Legends Hauptvertriebler die Firma sowieso schon im Blick hatte. Eventuell hat auch die Firmen-Vergangenheit eine Rolle gespielt: Legend war bekannt für seine Adventures und deren hervorragend geschriebenen Texte. Ein Spiel, das wie Star Control 2 (auch) von seinen Dialogen mit den Alien-Rassen lebte, würde davon eine Menge benötigen.war so nett, mir Folgendes zu schreiben:

Ich war ein großer Star Control 2-Fan und drängte definitiv darauf, dass Legend den nächsten Teil der Serie entwickelt. Star Control 2 hatte ein fesselndes und unterhaltsames Gameplay, aber auch ein Universum voller wunderbarer Charaktere und Geschichten. Ich dachte, Legend könnte sein erzählerisches Flair in dieses Universum einbringen und ein neues Spiel entwickeln, das all die farbenfrohen Außerirdischen zum Leben erweckt. Ich habe mich bei Accolade dafür eingesetzt, dass wir eine Chance auf die Fortsetzung bekommen. Damals hegte ich die Hoffnung, dass die ursprünglichen Designer einbezogen würden, aber das geschah dann leider nicht.



Die Entwicklung

Infocom/Activision: BTS Project (1988-89): Wrote interactive story and background material, designed story shell, interface, and logic for an original, unreleased science fiction computer game.

Hier ist ein guter Platz für eine menschliche Kolonie. Da transferieren wir gleich 21 Freiwillige und ein paar Ressourcen. Hyper! Hyper! Star Control 3 sollte in der Machart an den Vorgänger anschließen: Es sollte einerseits als Adventure spielbar sein, aber geneigten Spielern auch die Möglichkeit des arcadigen Actionspiels eröffnen. Aus dem SuperMelee wurde der HyperMelee und 3D-Raumschiffe sollten alles noch ein wenig hübscher machen. Die Balance aus Gefahr und Humor sollte unangetastet bleiben, während das Endspiel mit seinem langatmigen Tagebau entschärft werden sollte. Zwölf der Vorgänger-Alien-Rassen würden auch im neuen Teil einen Auftritt haben, zwölf weitere neue Völker sollten sie ergänzen. Um sicher zu gehen, dass das Team auch wirklich den Geist des Vorgängers einfangen würde, erstellte es eine "Spiel-Bibel", in die neben den bisherigen Handbüchern und Entwürfen auch Anregungen und Kritik der Star Control-Community einflossen. George MacDonald erinnert sich, dass sein Ordner, in dem die Mails und Briefe gesammelt waren, mindestens sechs Zentimeter dick war. Ideen waren also reichlich vorhanden, so dass am Ende 24 unterschiedliche Geschichten gleichzeitig im Star Control 3 Universum erzählt werden. Man muss sie nur finden.



Heut tanzen alle Puppen

Wir hatten 3 Möglichkeiten. Eine davon war eine handgezeichnete Animation wie in Star Control 2. Mir gefiel die skurrile Atmosphäre, die sie hatte, aber mit gerenderten Raumschiffen und fotorealistischen Planeten passte sie nicht wirklich. Eine andere Möglichkeit war die 3D-Darstellung der Außerirdischen, aber bis auf ein paar Ausnahmen habe ich keine guten organischen 3D-Kreaturen gesehen. Es ist machbar, aber es ist sehr schwierig und sieht normalerweise aus wie Plastik. Also sprachen wir mit SOTA (der Effektfirma State Of The Art), gingen zu ihnen und baten um eine Probe. Sie arrangierten ein Fotoshooting mit einer Miniatur, die sie für einen anderen Film gemacht hatten. Es war sogar besser, als wir erwartet hatten. Die kleinen Details, etwa die Art und Weise, wie sich ein Teil des Gesichts bewegt, nur weil ein anderer Teil es tat. Es gibt einfach Dinge, die Animatronik kann, die die 3D-gerenderten Objekte nicht können. Alles, was kristallin oder roboterhaft ist, haben wir gerendert, da das Rendering dort gut funktioniert.

Letzte Hand am VUX, dem Very Ugly Xenomorph (Bildquelle: PC Gamer)



Als Airbrush Artist bei Frederik Pohl's Gateway im Jahre 1992 hatte sich Kathleen schnell in den Audio-Bereich vorgearbeitet, weil bei Superhero League of Hoboken dank der CD-ROM plötzlich Sprachausgabe relevant wurde und sich bei Legend bis dahin niemand damit auskannte. Falls ihr euch fragt, wie man damals an Jobs in der Spiele-Industrie kam: Glen Dahlgren hat auf der Suche nach Grafikern Kathleens Nummer in den Gelben Seiten gefunden und angerufen.



Ihrer Aufgabe als Voice Actor Director blieb sie bis 2003 für Unreal 2 treu. Star Control 3 war ihr viertes Legend-Spiel, für das sie die Stimmen suchte. Und es dürfte ihr bis dahin umfangreichstes Projekt gewesen sein. Dazu noch einmal George MacDonald:

Kathleen Bover arbeitete sehr eng mit Daniel Greenberg zusammen und bei Michael Lindner sprachen viele verschiedene Leute vor. Daniel hatte wirklich genaue Vorstellungen davon, wie sie klingen sollten. Einige waren einfacher zu besetzen als andere. Einige Schauspieler konnten den Außerirdischen Tonfall sofort treffen, andere brauchten eine Weile. Es hat ewig gedauert, jemanden zu finden, der für den P'Kunk geeignet war - und wie sich herausstellte, hat die Frau, die den Syreen sprechen sollte, es fünf Minuten, nachdem jemand vorgeschlagen hatte, dass sie es versuchen sollte, geschafft. Wir haben versucht, seltsame Akzente zu vermeiden und stattdessen den Charakter durch die Betonung zum Ausdruck zu bringen. Bis auf wenige Ausnahmen haben wir auch versucht, elektronische Verzerrungen zu vermeiden. Der Ur-Quan brauchte Hall. Wir hatten 18 verschiedene Synchronsprecher mit über 11 Stunden Audio-Sprache im Spiel. Es war sehr wichtig, es richtig zu machen.

Daniel Tyrrell anheften, der vierzehn Wochen lang 300 Kilometer von zuhause entfernt praktisch bei Legend Entertainment gewohnt und unzählige Stunden in das Spiel gesteckt habe.

Anzeige "Keine Sorge, es wird fast nicht weh tun" (Bildquelle: Star Control - The Official Strategy Guide) Ursprünglich angekündigt wurde Star Control 3 im Frühjahr 1995 und sollte noch im gleichen Herbst erscheinen. Das war ein wenig zu positiv gedacht und das Spiel in seiner Entwicklung doch größer als ursprünglich veranschlagt - und die Filmaufnahmen dauerten doppelt so lange wie ursprünglich angenommen. So erschien es erst am 31. August 1996. Immerhin scheint es bugfrei auf den Markt gekommen zu sein. Die dafür zu verleihende Medaille möchte MacDonald dem Lead Testeranheften, der vierzehn Wochen lang 300 Kilometer von zuhause entfernt praktisch bei Legend Entertainment gewohnt und unzählige Stunden in das Spiel gesteckt habe.

Daniel Tyrrell anheften, der vierzehn Wochen lang 300 Kilometer von zuhause entfernt praktisch bei Legend Entertainment gewohnt und unzählige Stunden in das Spiel gesteckt habe.

Anzeige "Keine Sorge, es wird fast nicht weh tun" (Bildquelle: Star Control - The Official Strategy Guide) Ursprünglich angekündigt wurde Star Control 3 im Frühjahr 1995 und sollte noch im gleichen Herbst erscheinen. Das war ein wenig zu positiv gedacht und das Spiel in seiner Entwicklung doch größer als ursprünglich veranschlagt - und die Filmaufnahmen dauerten doppelt so lange wie ursprünglich angenommen. So erschien es erst am 31. August 1996. Immerhin scheint es bugfrei auf den Markt gekommen zu sein. Die dafür zu verleihende Medaille möchte MacDonald dem Lead Testeranheften, der vierzehn Wochen lang 300 Kilometer von zuhause entfernt praktisch bei Legend Entertainment gewohnt und unzählige Stunden in das Spiel gesteckt habe.