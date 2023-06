Xenonauts 2 startet am 18. Juli in den Early Access

PC Linux MacOS

Publisher Hooded Horse hat heute angekündigt, dass Xenonauts 2 (in der User-Preview) von Entwickler Goldhawk Interactive am 18. Juli in den Early Access starten wird. Der Nachfolger des 2014 erschienenen Xenonauts ist ein Sandbox-Strategie-Spiel in dem ihr das Kommando über eine globale Widerstandsbewegung im Kampf gegen außerirdische Invasoren übernehmt. Im Vergleich zum ersten Teil setzt es auf eine modernere Engine, ein neues Setting und auch die Mechaniken sollen verbessert worden sein. Xenonauts 2 wird kein direkter Nachfolger, sondern eher eine verbesserte Neuinterpretation. Den Release-Date-Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Xenonauts 2 spielt in einer alternativen Zeitlinie, in der der Kalte Krieg nie endete. Ihr führt eine multinationale Organisation an, um die Alien-Aktivität auf der Erde abzuwehren. Dazu baut ihr Basen, trainiert Soldaten und reagiert auf Vorfälle. Natürlich müsst ihr auch herausfinden, was die Aliens im Schilde führen, während ihr um das Überleben der Menschheit kämpft.

Ihr könnt eure Basen bauen, wo ihr möchtet, und beispielsweise auch Horchposten errichten, damit eure Jäger angemessen auf Bedrohungen reagieren können. Doch Vorsicht: Die Aliens schrecken vor Angriffen auf eure Basis nicht zurück. Gekämpft wird zu Lande und in der Luft.

Im Bodenkampf erwarten euch verschiedene Gegnertypen, darunter auch menschliche Sympathisanten der Aliens. Das Terrain ist zerstörbar. Eure Soldaten lernen neue Fähigkeiten durch Anwendung. Und mit besserer Technologie, könnt ihr sie immer weiter spezialisieren und besser ausstatten. Statt Klassen gibt es schlicht die Soldaten, deren Kampffähigkeiten ihr mit möglichst passender Ausrüstung optimiert – passend für die Fähigkeiten des Soldaten oder auch die Anforderungen der nächsten Mission.

Der Early Access erfolgt auf PC via Steam, GOG und EGS. Bereits zum Early-Access-Start wird es unter anderem eine deutsche Lokalisation geben.