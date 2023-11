Xenonauts 2: Milestone 2 Update erschienen

PC Linux MacOS

Mit Milestone 2 ist das erste große Update des Early Access von Xenonauts 2 (im Check) erschienen. Ihr müsst dafür einen neuen Spielstand anfangen. Alternativ könnt ihr über die Legacy Branch weiter mit Milestone 1 spielen (zur Anleitung).

Zu den größten Änderungen gehärt ein Rework des Early Game. Das Pacing wurde überarbeitet und die Spielzeit auf 200 Tage verlängert. Es gibt neue Missionen, oft die Cleaner betreffend, und Missionstypen. Die Story wurde entsprechend angepasst. Zu den neuen Missionstypen gehören Rescue Soldiers, Convoy Ambush und Rescue VIP. Es gibt auch neue Kartenvarianten. Insgesamt sollen die Cleaner jetzt eine größere Bedrohung sein und der Kampf mit ihnen auch mehr Zeit in Anspruch nehmen.

Auf den höheren Schwierigkeitsgraden musstet ihr gleich viel Geld in Basen und Flugzeuge investieren, um eine zu starke Ausbreitung von Panik zu verhindern. Das wurde jetzt entschärft, so fällt die Panik jeden Monat um 10 Prozent pro Region, so dass ihr etwas flexibler seid.

Durch die verlängerte Cleaner-Phase taucht das Scout UFO später auf. Aber dafür habt ihr früh Kontakt mit dem Probe UFO. Die Bewaffnung eurer Flieger ist nun freier möglich. Überhaupt sei der Luftkampf überarbeitet worden.

Bei Release waren Spieler oft frustriert, dass neue Rüstungen zu schwer für viele Charaktere waren. Jetzt gibt es von jeder Rüstung eine schwere Variante, so dass ihr insgesamt mehr Auswahl habt. Schließlich soll noch die KI der Zivilisten verbessert worden sein, wozu vor allem diverse Bugfixes gehören, die zu fehlerhaftem Verhalten führten. Am besten schaut ihr auch noch selbst in das umfangreiche Changelog.