Spiele-Check von Vampiro

PC Linux MacOS

Im alternativen Jahr 2009 droht der fortdauernde Kalte Krieg endgültig zu eskalieren. Außerdem zeichnet sich eine extraterrestrische Invasion ab – die ungebetenen Gäste sind wohl sogar nicht ganz unschuldig an den Spannungen. Gesellschaft und Politik sind teilweise unterwandert und mit den “Cleaners” fanden die Invasoren willfährige Unterstützer. In Xenonauts 2 übernehmt ihr das Kommando über eine multinationale Militärorganisation, die sich der Berohung in den Weg stellt und agiert ganz im Stil von XCOM beziehungsweise UFO - Enemy Unknown sowohl auf strategischer als auch taktischer Ebene. Dabei gilt es auch herauszufinden, mit wem ihr es überhaupt zu tun habt und wie ihr die Gefahr ein für allemal beseitigt. Ob das schon in der Early-Access-Fassung Spaß macht, kläre ich in diesem Spiele-Check.



Eure Basen sind frei platzierbar, wichtige Infos habt ihr stets im Blick.

Strategische Ebene

Zunächst wählt ihr den Standort eurer ersten Basis. Das ist eine wichtige Entscheidung, denn nur innerhalb des (steigerbaren) Radius der Radaranlage könnt ihr UFOs orten und ihre Aktivitäten unterbinden – schützen könnt ihr also zunächst nur eure Startregion. Die Basis besitzt direkt wichtige Einrichtungen: Radar, Unterkünfte, Labor, Werkstatt sowie Hangars nebst Jägern und einem Transportflugzeug für Soldaten. Eure späteren Basen entwerft ihr komplett selbst und solltet sie spezialisieren.

Sind die Feinde in einer Region sehr aktiv und werden nicht gestoppt, steigt dort die Panik. Das reduziert zunächst nur euer monatliches Budget. Sobald ihr aber zwei Regionen verliert, heißt es Game Over. Bestimmte Missionen, etwa Terrorattacken auf Städte, wirken sich besonders drastisch auf die Panik aus.

Die Forschung ist ein zentrales Spielelement, daher solltet ihr schnell eure Kapazitäten steigern. So sorgt ihr für bessere Waffen und Rüstungen, seziert oder verhört Aliens und findet schließlich sogar heraus, wo und wie ihr die Gefahr dauerhaft beseitigen könnt.

Taktisches Vorgehen und die "Umgestaltung" der Levels sind essentiell.

Fordernde Rundentaktik

Das Herzstück von Xenonauts 2 sind die rundenbasierten Taktikkämpfe. Die werden in verschiedenen Biomen ausgetragen, etwa Häfen, Wüstenlandschaften oder Farmen. Die werden prozedural generiert und fallen sehr abwechslungsreich aus. Manche Karten, etwa die Regionalbüros der Cleaner, scheinen aber handdesignt zu sein. In den Büros müsst ihr Daten von PCs erbeuten, aber auch sonst sind die Missionen abwechslungsreich: Absturzstellen sichern, Entführungen verhindern, Terrorangriffe stoppen und mehr. Manchmal gibt es optionale Elemente, etwa könnt ihr den regionalen Anführer der Cleaner töten oder entführen, was für eure Aufklärung besser ist, aber natürlich auch schwieriger. Manche Missionen sind zeitkritisch, zum Beispiel rückt ab einer bestimmten Runde Verstärkung an oder die zum Abtransport vorbereiteten Menschen werden nach X Runden weggebeamt.

In der Xenopedia lest ihr alle wichtigen Infos nochmal nach.

Eure Soldaten haben Werte wie Treffsicherheit, Stärke (Tragkraft) und Zeiteinheiten. Das sind letztlich die Aktionspunkte, die bei Überladung sinken. Was Soldaten auf dem Schlachtfeld machen können, hängt allein von ihrer Ausrüstung ab, die ihr in der Basis jederzeit anpassen könnt.

Die KI zieht bereits ziemlich clever über die Karte. Ihr müsst auf taktisch kluge Bewegung, gegenseitige Sicherung und natürlich Deckung achten. Ihr werft Rauchbomben, Blendgranaten und gestaltet mit schweren Waffen das Schlachtfeld um, denn fast alle Objekte, einschließlich Gebäude, sind zerstörbar. Neben Feinden können sich Zivilisten auf der Karte herumtreiben, die teilweise bewaffnet sind! Eure Soldaten werden mit jedem Kampfeinsatz besser und sammeln Werte steigernde Medaillen, etwa wenn sie verwundet wurden oder mehr als fünf Feinde bekämpften.



Die Rollen eurer Soldaten nebst entsprechender Ausrüstung definiert ihr selbst und könnt sie speichern und auf andere oder alle Soldaten dieser Gattung übertragen.

Viele Komfortfunktionen

Die "Quality of Life"-Features sind klasse. Ausrüstung und Soldaten schiebt ihr bequem zwischen Basen hin und her, was dann ein paar Tage dauert. Schickt ihr einen (verletzten) Soldaten in die Reserve, könnt ihr seine Ausrüstung direkt an aktive Soldaten vergeben, ohne sie händisch ablegen zu müssen. Viele Autosaves sichern euch ab.



Besonders gut gefällt mir die Vorschauoption im Kampf: Ihr könnt ein Zielfeld für Soldaten auswählen. Drückt ihr dann “Shift”, werden euch die Trefferwahrscheinlichkeiten von diesem Ort aus angezeigt. Bei Gefallen reicht ein Klick zum Ausführen der Aktion. Verschachtelte Tooltips gibt es übrigens auch.

Eure Basen können über die Hangars angegriffen werden.

Fazit

Strategie und Rundentaktik

Für Einsteiger bis Profis

Einzelspieler

Preis: 39,99 Euro; bis 25.7. 29,99 Euro

In einem Satz: Der “Klassiker in besser” legt einen sehr vielversprechenden und umfangreichen Early-Access-Start hin.

Für mich kam kein (geistiger) Nachfolger ganz an den Spielspaß, den ich mit UFO - Enemy Unknown hatte, heran. Am ehestenvon Serienvater. Xenonauts 2 bietet mir alles, was ich an UFO liebte und beispielsweise im Reboot vermisste: Frei platzierbare Basen, die angegriffen werden und abwechslungsreiche Missionen in prozedural generierten Biomen. Allerdings in besser! Ein revolutionäres, cineastisches Feuerwerk dürft ihr nicht erwarten, aber eine Evolution an allen Fronten.Komfortfunktionen, hervorragendes Item- und Soldatenmanagement, fordernde Kämpfe mit zerstörbarer Umgebung, stimmiger Soundtrack, sowie die detailreiche, Comic-artige Grafik werden ziemlich sicher dafür sorgen, dass Xenonauts 2 sich auf den Subgenre-Thron setzen wird. Zumindest bei mir. Trotz der umfangreichen Roadmap bietet Xenonauts 2 schon viel, etwa ordentlich Progression bei der Ausrüstung sowie ständig neue Gegnertypen. Aufgrund des hohen Wiederspielwerts sowie des Umfangs könnt ihr schon jetzt den Kampf für die Menscheit aufnehmen.