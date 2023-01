Hooded Horse: Games-Lineup 2023 u.a. mit Manor Lords, Xenonauts 2

PC

Der auf Strategie, Simulation und Rollenspiele spezialisierte Publisher Hooded Horse hat sein Lineup für 2023 bekanntgegeben. Obwohl der Publisher erst seit 2019 am Markt agiert, umfasst das Portfolio schon 20 Spiele. Dazu gehören beispielsweise Terra Invicta (Spiele-Check), Against the Storm (Spiele-Check) und Old World (im Spiele-Check).

Zu den Highlights 2023 gehört der mittelalterliche City-Builder Manor Lords vom Indie-Developer Slavic Magic. Einen live-Eindruck konntet ihr euch im Oktober während des Steam Next Fest verschaffen. Wenn ihr die Demo verpasst habt, könnt ihr euch verschiedene Impressionen in einem Trailer anschauen. Mehr als 1,4 Millionen Spieler haben den Titel bereits ihrer Steam-Wunschliste hinzugefügt, was den Titel des Ein-Mann-Entwicklers in die Top 10 der am heißesten erwarteten Spiele auf Steam katapultiert. Der Early Access soll noch 2023 starten.

Voraussichtlich bereits im zweiten Quartal soll Xenonauts 2 von Goldhawk Interactive in den Early Access starten. Das Spiel im X-COM-Stil ist die Fortsetzung des 2014 erschienenen Xenonaut. Ihr müsst eine multinationale Einsatztruppe in taktische Rundenkämpfe gegen Aliens schicken. Auch klassischer Basenbau ist am Start. Das Setting ist eine alternative Zeitlinie auf der Erde, in der im Jahr 2009 der Kalte Krieg noch fortdauert. Den frisch erschienenen, ersten Trailer zu dem Spiel könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Das Pixelart-Actionspiel mit Basisbau Sons of Valhalla von Pixel Chest soll diesen Sommer erscheinen. Ihr baut eure Festung aus, hebt Truppen aus und geht quer durch England auf Raubzüge.

Folgende Spiele gehören auch zum Lineup:

