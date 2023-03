Spiele-Check von mrkhfloppy

Switch PS4

Auf den Beat, fertig, los

Während ihr der Partitur folgt, vermöbeln die Helden allerlei Schergen.

Wir bringen die Band wieder zusammen

Serientypisch steckt auch ein leichtes Rollenspielsystem unter der Haube.

Fazit

Musikspiel für Nintendo Switch und PS4

Einzelspiel und Multiplayer

Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Erhältlich seit 16.2.2022 für 59,99 Euro

In einem Satz: Flottes Musikspiel für Fans von Final Fantasy

Jetzt gibt’s wieder was auf die Ohren. Mitist das nunmehr dritte Musikspiel-Spin-Off der altehrwürdigen Rollenspielreiheerschienen und lädt erneut zum Nachspielen der größten Serien-Hits ein. Wir haben unser Gefühl für Rhythmen und Beats auf der Nintendo Switch unter Beweis gestellt und geben euch einen Einblick in unser Tour-Tagebuch.Mit Theatrhythm Final Fantasy (im Test, Note 7.0) debütierte die Musikspielreihe im Jahr 2012 auf dem Nintendo 3DS und iOS-Geräten. Ein Jahrzehnt und zwei Nachfolger später setzt Final Bar Line deren musikalisches Erbe nahezu nahtlos fort, sodass Veteranen sich schnell heimisch fühlen werden. Wie gehabt wählt ihr zunächst einen Teil der Rollenspielreihe aus (später auch aus dem restlichen Schaffen von Square Enix) und hämmert euch anschließend peu à peu durch dessen rhythmisches Œuvre. Von links nach rechts (manchmal auch vertikal) sausen dann optische Marker und Balken als Partitur über den Bildschirm, die ihr per schnellen oder anhaltenden Tastendruck zur richtigen Zeit aktivieren müsst. Komplettiert wird der QTE-Kanon durch kurze Richtungsangaben in Pfeilform, dir ihr mit den Analogsticks nachahmt.Im Gegensatz zu anderen Genrevertretern wie etwaoder dem Smash-Hitpuzzelt ihr jedoch nicht das aufspielende Orchester zum Gesamtwerk zusammen, sondern „klopft“ lediglich dessen Rhythmus nach. Und hier liegt bisweilen auch die Crux. Im narrativen Kontext eines JRPG-Epos mögen die teils andächtigen Stücke das digitale Drama auf dem Bildschirm stützen, in einem Musikspiel schlafen euch dann aber die Füße ein. Dass das akustische Feedback für getroffene Noten entfernt an klirrende Schwerter erinnert, bedingt eine zusätzliche Disharmonie. Schnellere Titel wie etwa die Kampfmelodien passen dafür wie die Faust aufs (Gameplay-)Auge. Auch wenn die Noten-Marker nicht immer den Rhythmus des darunter liegenden Stücks exakt einfangen.Während ihr taktgetreu das Gamepad malträtiert, vermöbelt eine Heldengruppe allerlei Schurken, Monster und Obermotze auf dem Bildschirm. Das actionreiche Geschehen stellt dabei viel mehr als ein visuelles Beiwerk im hübschen 2D-Chibi-Look dar. Hier werkelt tatsächlich ein kleiner Rollenspiel-Motor unter der Haube. Ihr schaltet zahlreiche Charaktere mit unterschiedlichen Attributen frei, die zudem im Level aufsteigen und mit speziellen Fähigkeiten versehen werden können. Je schlagkräftiger die Gruppe, desto mehr Punkte (etwa für Bonusinhalte) und bessere Abschlussbewertungen sammelt ihr im Verlauf der Kampagne ein. Wer auf das Bandmanagement keine Lust hat, kann alle Einstellungen jedoch mit einem einzigen Knopfdruck automatisch optimieren.Auch abseits der traditionellen Highscore-Jagd zum Freischalten neuer Lieder geizt Theatrhythm Final Bar Line nicht mit Spielmodi und Inhalten. Ihr könnt die Lieder einzeln in separaten Schwierigkeitsgraden üben, kooperativ mit einer helfenden Hand auf die Bühne steigen oder den Online-Gegenübern im Multiplayer zeigen, wo der Rhythmushammer hängt. Dazu gesellen sich noch freischaltbare Artworks und Videos.Und wer dem Rollenspiel-Part nicht abgeneigt ist, kann auch hier etliche Stunden Zeit investieren, etwa um wirklich alle Charaktere im Level zu steigern. Denn auch dies ist Fakt: während ihr die Musikstücke durch reines Können am Gamepad erfolgreich absolvieren könnt, bedarf es einer entsprechenden Party um die daran geknüpften, optionalen Bonusziele (zum Beispiel eine bestimmte Menge Schaden auszuteilen) und damit wiederum höhere Punktzahlen zu erreichen.Meine Berührungspunkte mit der Final-Fantasy-Reihe kann ich an einem Finger abzählen, aber ich habe ein Fable für Musikspiele. Dementsprechend optimistisch bin ich an Theatrhythm Final Bar Line gegangen und wurde im Grunde auch nicht enttäuscht. Das Rhythmus-Gameplay funktioniert tadellos, der Umfang des Spiels ist mehr als ordentlich und auch optisch macht das Spiel einen knuffigen Eindruck. Nur mit der Auswahl der Musikstücke habe ich meine Probleme. Hier präferiere ich eindeutig die flotten Nummern und empfinde die andächtig schlürfenden (Story-)Balladen als lästige Pflichtübung. Letzteres würde ich auch über die Rollenspielanleihen sagen, die es in meinen Augen überhaupt nicht braucht. Da ich diese aber auch automatisieren und somit ignorieren kann, störe ich mich nicht daran.