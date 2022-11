Spiele-Check von mrkhfloppy

Switch

Der blutige Pfad am Neckar

Heidelberg anno 1693, wie es leibt und nicht mehr lebt

Auf das Wesentliche fokussiert

Kurze Geschicklichkeitspassagen wie diesen Klingensprung findet ihr nur selten

Fazit

2D-Actionadventure für PC, Switch, PS5 und Xbox Series X|S

Einzelspieler

Für Fortgeschrittene bis Profis

Preis: circa 15 Euro

In einem Satz: Fordernde 2D-Action der alten Schulde im morbiden Gewand

Alsim Jahr 1685 kinderlos die Reise zu den Ahnen antrat, entbrannte der Pfälzische Erbfolgekrieg (1688 bis 1697), denn Macht duldet bekanntlich kein Vakuum. An vorderster Front kämpfte natürlich auch der berühmt-berüchtigte Sonnenkönig, der die Gunst der Stunde erkannte und seine Truppen in Richtung der Kurpfalz marschieren ließ. Inmitten dieser blutigen Wirren ist das 2D-Action-Adventuredes Zwei-Mann-Studios Andrade Games (bestehend ausund) angesiedelt. Allerdings anders, als es der historische Namenszug vielleicht vermuten lässt. Euch erwartet hier eine knifflige Reise durch eine düster-magische, alternative Zeitlinie, die sich auf Nintendo Switch für mich gelohnt hat.Im Jahr 1693 machten die französischen Truppen die in der Pfalz gelegene Stadt Heidelberg dem Erdboden gleich. Doch aus den Trümmern erhob sich der sogenannte Mondkönig; ein Nekromant der mit seinen untoten Heerscharen nun ebenfalls an der Zukunft Europas mitwirken möchte. Der Sonnenkönig zieht in seiner blanken Panik vor dem übermächtigen Gegner natürlich alle militärischen Register, um dem ultimativen Bösen den Gar auszumachen. Er entsendet den Besten der Besten der Besten, also euch. Einer für alle und alle gegen einen. Im Prinzip ist damit das narrative Vehikel des Spiels, das stimmungsvoll im Stile eines krisseligen Stummfilms über kurze Texttafeln und Standbilder zwischen den 20 Levels vorangetrieben wird, bereits erschöpft.Mit Degen und Muskete meuchelt und sterbt ihr euch im 16-Bit-Mondlicht durch die morbide in Szene gesetzte Pfalz in Richtung Heidelberg. Nebelbehangene Wälder, Friedhöfe, Schlösser und brennende Dörfer bereiten die Bühne für schlürfende Zombie-Priester, dem Schafott entstiegene Schwerverbrecher, blutige Fleischermeister, aufgeknüpfte Bauern und Mägde sowie schießwütige Musketiere, die nach dem Ableben dem Mondkönig dienen. Diversität wird in der Armee der Toten noch gelebt, zumindest bis ihr selbige per Knopfdruck zu Pixel-Brei verarbeitet.Heidelberg 1693 ist ein 2D-Abenteuer der alten Schule, das geradlinig und ohne Schnörkel daherkommt und sich vollends auf seine morbide Grundstimmung konzentriert. Erfahrungspunkte samt Progressionssystem, verschachtelte Levelarchitekturen und ein ausgeklügeltes, kombolastiges Kampfsystem sucht ihr hier vergebens. Springen, schlagen, sterben – so das einfache Mantra des Spiels. Weder ihr noch eure Gegenüber glänzen durch körperliche Robustheit, aber quantitativ betrachtet befindet ihr euch nun mal auf einem Himmelfahrtskommando.Euren Wettbewerbsnachteil könnt ihr nur durch Reflexe und die Antizipation gegnerischer Angriffsmuster ausgleichen. Und Ausdauer. Schließlich werdet ihr wieder und wieder einzelne Levelpassagen durchleiden, bis endlich der erlösendene Checkpoint erreicht oder die Lebensleiste eines Obermotzes auf Null gesenkt ist. Bisweilen hilft euch dabei aber der eingestreute Zufallsfaktor, etwa wenn eure Feinde sich gegenseitig das Licht ausblasen. Oder eure mächtige Muskete, die nach jedem Schuss quälend langsam – ihr verharrt dann reg- und schutzlos an Ort und Stelle – nachgeladen werden muss, aber ansonsten ein echtes Statement auf dem Schlachtfeld setzt. Aufmerksame Naturen finden zudem versteckte Items und gelegentlich auch alternative Routen in den vorrangig horizontal angelegten Spielabschniten.Heidelberg 1693 ist ein atmosphärisches wie morbides 2D-Actionadventure im schicken 16-Bit-Gewand, wie es auch auf dem Super Nintendo hätte stattfinden können. Entgegen dem allgemeinen Trend verbirgt sich unter der schicken Retro-Optik nämlich kein progressiver Genremix mit unzähligen Systemen, sondern ein reduzierter Action-Titel mit gehobenen Schwierigkeitsgrad. Dass die Hintergrundgeschichte dabei auf den Bierdeckel passt und der Steuerung die finale Akkuratesse abhanden geht, tut dem ganzen kaum einen Abbruch.Dank der gefälligen audio-visuellen Präsentation und dem herausfordernden aber nicht demotivierenden Charakter des Spiels, befand ich mich schnell in der genretypischen Spirale, nur noch eben den nächsten Checkpoint erreichen zu wollen. Dennoch kann ich das Spiel nicht uneingeschränkt empfehlen. Dafür setzt es abseits seiner Schauwerte einfach zu wenige eigenständige oder gar neue Impulse. Wer die gebotene Old-School-Erfahrung jedoch schätzt oder aufleben lassen möchte, kann die schmalen 15 Taler für Heidelberg 1693 guten Gewissens investieren.