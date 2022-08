Check von SupArai

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Die Erde ist zerstört, retten wir sie...

Orangene Gegner sind anfällig gegen physischen Schaden, während die lila Feinde empfindlich auf magische Angriffe reagieren.

Klischeehafte Story mit Überraschungen

In diesem Rätselabschnitt müsst ihr die Kugel zu den einzelnen Spots manövrieren, damit sich euch neue Wege öffnen.

Gelungene Kampf- und Rätselmechanik

Eure Skills verbessert ihr mit Runen, die ihr bei Händlern erwerbt oder als Quest-Belohnung erhaltet.

Technik und Präsentation

In den fordernden Bosskämpfen erwarten euch mehrere Phasen mit unterschiedlichen Angriffen.

Gemischter Ersteindruck

Action-RPG für PC, Playstation 4/5, Switch, Xbox One, Xbox Series X/S

Einzelspieler

Für Einsteiger

Preis: Soll im Herbst 2022 erscheinen

In einem Satz: Action-RPG mit guten Ansätzen, dessen Preview-Version aber noch zu unfertig wirkt, um sie fair bewerten zu können.

Das Action-RPGdes Studios Stormind Games ist aktuell für den Herbst geplant. Für diesen Spiel-Check konnte ich in einer Beta-Version bereits die ersten Gebiete mit meiner Heldin Avril erkunden.Batora – Lost Haven spielt in einer Zukunft, in der die Erde nahezu vollständig zerstört ist und es nur noch wenige Überlebende gibt. Zwei davon, Avril und ihre Freundin Mia, stehen im Fokus dieses Action-RPGs. Auf Erkundungstour in den Ruinen ihrer Heimat unterwegs, stürzt Avril in einen Abgrund und erwacht in einer anderen Realität. In der wird sie von den gottähnlichen Wesen Sonne und Mond empfangen, mit mächtigen Fähigkeiten ausgestattet und zur Retterin der Galaxis auserkoren.Die Geschichte in Batora – Lost Haven wirkt auf den ersten Moment wenig innovativ und bedient sich bekannter Klischees. Es geht aber auch um ernsthafte Themen, wie Umgang mit Verlust und Trauer. Sonne und Mond spielen hier eine wichtige Rolle, denn sie verfolgen gegensätzliche Ansätze: Sonne steht für den Eroberer, Mond für den Beschützer in euch. Dies führt dazu, dass ihr euch in vielen Quests für eine Handlung, für oder gegen eine Fraktion entscheiden müsst. Da jeder Entscheidung eine direkt erlebbare Konsequenz folgt, zweifelte ich manches Mal tief, ob ich mit meiner Wahl „richtig“ lag – wissend, dass es die eine richtige Entscheidung nicht gibt, denn eine Seite leidet immer. Die Entwickler versprechen für die Release-Version auch unterschiedliche Enden.Während ihr die Aufträge von Sonne und Mond oder der planetarischen Bewohner erledigt, werdet ihr regelmäßig in Kämpfe verstrickt. Auch hier spielen Sonne und Mond wieder eine zentrale Rolle. Jede Seite steht nämlich für eine Kampfhaltung. Als Sonne teilt ihr vornehmlich physischen Schaden im Nahkampf aus, während Mond auf Fernkampf und magische Effekte setzt. Zwischen den Haltungen müsst ihr im Kampf stetig wechseln, da Gegner nur gegen einen Schadenstyp besonders anfällig sind.In der Spielwelt trefft ihr gelegentlich auch auf kleinere Logikrätsel, beispielsweise materialisiert sich eine Brücke erst, wenn ihr in der richtigen Reihenfolge eine Melodie auf Glocken nachspielt. Außerdem schickt euch Batora – Lost Haven in Geschicklichkeits- und Rätsel-Abschnitte, ähnlich den Schreinen in The Legend of Zelda – Breath of the Wild (zum Test) oder Immortals – Fenyx Rising (zum Test) . In den Arealen nutzt ihr ebenfalls die Haltungs-Mechanik um Plattform- oder Logikrätsel zu lösen und das Ziel zu erreichen. Bislang reichen diese Gebiete nicht an die Komplexität der vorgenannten Titel heran, spielen sich aber rund und abwechslungsreich.Optisch empfinde ich Batora – Lost Haven durchaus als hübsch, wenngleich meine Erwartungen höher waren – die Qualität der Screenshots bei Steam zaubert der Titel selbst mit Ultra-Einstellungen nicht auf meinen Monitor. Zudem sind die Gebiete für meinen Geschmack zu unbelebt und leer. Gelungen ist die musikalische Untermalung und auch die (englischen) Sprecher machen einen guten Job.Die Story wird mit einem Mix aus Film-Cutscenes, die einzelnen Szenen sehen (zumeist) hochwertig aus, und comic-artigen Dialogabschnitten mit Questgebern oder NPC erzählt. Batora – Lost Haven inszeniert sich dabei glücklicherweise nicht bierernst, sondern behält sich einen charmanten, humorigen Ansatz bei.Ich habe die Preview-Fassung von Batora - Lost Haven 5 Stunden gespielt und bleibe mit gemischten Gefühlen zurück. Oberflächlich - und abgesehen vom Startgebiet – sieht der Titel bereits jetzt gut aus. Aber sobald ich genauer hinschaue, fallen mir die wenigen Details der Gebiete und vieler Modelle auf. Während meiner Spielzeit empfand ich den Action-Anteil in Batora - Lost Haven auch zu gering: Die Story- und Dialogabschnitte sowie Laufpassagen sind mir im Verhältnis zu den Kämpfen und Rätselabschnitten zu präsent. Ich hoffe den Entwicklern gelingt es bis zum Release Story, Kämpfe und Rätsel besser miteinander zu verbinden sowie die Spielwelt und die Hubgebiete lebendiger zu gestalten.Beim Gameplay hadere ich ebenfalls. Zwar finde ich die Haltungs-Mechanik und die dazugehörigen Fähigkeiten mitsamt ihrer schicken Effekte klasse. Allerdings triggert ihr die Kämpfe – abgesehen von den Boss-Kämpfen – auf den Hin- und Rückwegen von Quests. Die Auseinandersetzungen machen schon Spaß: Ihr müsst euer Skill-Repertoire einsetzen und auf die Angriffsmuster der verschiedenen Gegner achten, wollt ihr nicht schnell das Zeitliche segnen. Aber sie sind nicht eingebunden in die Spielwelt, sondern kleine, unvermeidbare Arena-Happen auf euren Wegen, denen es an Abwechslung fehlt. Was ich definitiv vermisse ist ein akustisches Treffer-Feedback. Denn weder meine, noch die Treffer der Gegner sind spür- oder hörbar, sondern einzig und allein an den Lebensleisten ablesbar.