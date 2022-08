Check von Vampiro

Die Gang sorgt für mächtig Ärger.

Aller bösen Gangs sind drei

Die korrupte Wache wurde identifiziert!

Dieses Menü gibt euch einen guten Überblick. Ob ich die Gangs noch rechtzeitig trennen kann, bevor es zu heiß wird?

Kite-Update

Die Gang hat das Gym übernommen und die Kmaera hat einen Gewalttäter identifiziert.

Fazit

Erweiterung für Gefängnissimulator

Einzelspieler

Für Fortgeschrittene und Profis

Preis: 5,99 Euro

In einem Satz: Gangs macht den Gefängnisalltag noch lebendiger und dynamischer.

Der Gefängnissimulatorwird kontinuierlich mit neuen Inhalten versorgt. Kürzlich erschien mitder neueste Streich, begleitet vom Kite-Update. Passend zum Namen baut die Erweiterung die Gang-Mechaniken aus. Für diesen Check habe ich 22 Stunden lang in zwei Gefängnissen versucht, sie in Schach zu halten und die Mitglieder zu resozialisieren.Neben eurem normalen Insassen tummeln sich drei Gangs in eurem Knast. Die Jackals, Bonebreakers und Vipers haben sogar unterschiedliche Ziele. Passende Statistiken, Übersichten und das Security-Menü helfen, den Überblick zu wahren. Mitglieder erkennt ihr auch an farbigen Tüchern. Neben "Soldaten" gibt es Leutnants und jeweils einen Anführer, der oft ein legendärer Gefangener ist. Die Gangs sorgen für ordentlich Trouble. Mitglieder unterstützen sich in Kämpfen, bekriegen sich mit anderen Banden, ziehen Schmuggel auf und werden ziemlich sauer, wenn ihr Anführer in Einzelhaft sitzt. Zu allem Überfluss versuchen sie, Knackis für ihre Gang zu rekrutieren. Außerdem wollen sie Territorium kontrollieren und übernehmen ganze Räume, die dann mit Graffiti verziert werden. Das gibt den Mitgliedern Buffs. Und wenn ihr eine Putzkolonne schickt, sorgt das für Unmut. Auch Esstische werden gerne mal markiert. Insgesamt führen die Kämpfe um Territorium und die Loyalität zu einem spürbar höheren Gewaltpotenzial in eurem Knast und es ist natürlich auch gefährlicher, eine Gang wieder unter Kontrolle zu bringen als nur einzelne Knackis in Fesseln legen zu müssen. Wird eine Gang zu stark, stellt sie sogar Forderungen!Wehrlos müsst ihr aber nicht zusehen, wie sie eure Besserungsanstalt übernehmen. Atem-Therapie und das Glaubens-Programm sollen die schweren Jungs beruhigen. "Friedlich" Dampf ablassen können sie im Fight-Club. Und im Käfig kann sich ein Knacki alleine austoben. Ihr könnt außerdem versuchen, Gang-Mitglieder zu reformieren (wozu hat man sonst Psychologen?) und sie dazu bewegen, ihr Gang-Tattoo entfernen zu lassen. Ex-Mitglieder sind jedoch nicht beliebt und ihr solltet besser einen speziellen Trakt für Aussteiger bereithalten. Spezielle Abschnitte sind sowieso eine gute Option: Ihr könnt jetzt verschiedenen Räume und Trakte einzelnen Gangs zuordnen. So könnt ihr verhindern, dass Gangmitglieder, beispielsweise bei der Verpflegungsaufnahme, aufeinandertreffen. Zu Spielbeginn ist das im normalen Spiel aufgrund der Baukosten nicht so leicht, aber ihr solltet die Trennung der Gangs möglichst schnell vorantreiben, da sie euch sonst das Gefängnis kurz und klein schlagen. Von den Wächtern ganz zu schweigen.Eure Wachen können übrigens auf die Gehaltsliste der Banden rutschen und für sie schmuggeln. Mithilfe von Informanten, die ihr rekrutieren könnt, oder bei der Einstellung kommt ihr ihnen auf die Schliche. Einmal identifiziert, werden sie durch ein Icon markiert und ihr solltet sie entlassen.Das kostenlose Update bringt vier neue Hunde und zwei sehr interessante Direktoren. So reduziert Captain J. Locks unter anderem die Chance, dass Ex-Knackis rückfällig werden, was wunderbar zur Erweiterungpasst. Ihr könnt außerdem selbst Gefangenen bestimmte Zellen zuweisen und betreffend der Neuaufnahme könnt ihr einstellen, dass jeder Knacki-Abgang durch einen gleichwertigen Straftäter ersetzt wird. Die Videoüberwachung wurde ebenfalls verbessert. Einmal erforscht, könnt ihr euch die Sichtkegel der Kameras anzeigen lassen. Stellt ein Insasse was an und wird dabei gefilmt, erscheint ein passendes Icon und ihr habt die Chance, einzugreifen. Besonders gut finde ich, dass Gefangene nicht mehr einfach in der Delivery-Zone stehenbleiben, sondern selbsttätig zur Rezeption verlegen. Wenn euch die Größenanforderungen von Räumen nerven, könnt ihr sie nun abschalten. Hauptsache, alle nötigen Items passen rein.Gangs widmet sich einem sehr realistischen Thema und bereichert das Hauptspiel sinnvoll um die entsprechende Mechanik. Die Dynamik der Gangs haben meine Partien deutlich belebt, aber auch erschwert. Es hat mir viel Spaß gemacht, Gefängnisse zu entwickeln, die den neuen Anforderungen möglichst gerecht werden. Überhaupt habe ich bei jedem Run dazugelernt. Der Begleitpatch rundet den Release ab. Wenn ihr Spaß an Prison Architect habt, solltet ihr euch Gangs nicht entgehen lassen, zumal der Preis wieder ziemlich klein gehalten ist.