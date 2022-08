Check von LRod

Pausiert ihr das Spiel, bekommt ihr die Wege eurer Aufziehsoldaten angezeigt und könnt noch im Pausemodus Gegenstände umplatzieren.

Von Beruf Soldat

Jack-in-the-Box wartet darauf, eure Soldaten abzufangen. Im Falle eines Falles: Zurückspulen und einen Umweg planen.

Wenige Gegner, wenig Handlung

Die Handlung wird in der Spielwelt durch geisterhafte Erscheinungen erzählt. Vorne im Bild werden die Soldaten gerade mit Luftballons ausgestattet, um den Abgrund links schwebend zu überwinden.

Fazit

3D-Puzzlespiel für PC, Playstation, Xbox, Switch

Einzelspieler

Für Einsteiger

Preis: noch unbekannt

In einem Satz: Niedliches, aber viel zu leichtes 3D-Puzzlespiel mit leichten Lemmings-Anleihen

Was hat grüne Haare und läuft stupide in jeden Abgrund? Genau, an eben diese legendärenmusste ich mich beim Spielen vonvon dem von ehemaligen-Entwicklern gegründeten Studio Rogue Sun öfters denken. Denn die Aufzieh-Soldaten, die ihr in diesem 3D-Puzzlespiel sicher ins Ziel bringen sollt, laufen ebenso furcht- wie gedankenlos in jeden Abgrund, sprich: von jedem Tisch. Eure wichtigste Aufgabe ist es daher, diese mithilfe von diversen rotierbaren Bauklötzen und anderen Spielsachen im viktorianischen Stil umzulenken. Euer Geodreieck müsst ihr dafür aber nicht zücken, denn das Spiel beschränkt sich auf rechte Winkel. Dies gilt auch beim Rotieren der Steine, von denen einige frei platziert werden können, andere nur an bestimmten Stellen in einem vorgegebenen Winkel.Diese Bauklötze müsst ihr öfters zunächst im Zimmer suchen, allerdings sind diese nicht schwer zu finden. Als nächstes sind dann die Startkiste und die Ausgangstür auszumachen, gedanklich und durch das Platzieren der erste Steine der Anfang der Route vorzubereiten und durch Öffnen der Figurenkiste lasst ihr dann eure Soldaten loslaufen. Für diesen Check habe ich mich etwas in der Preview-Version vergnügt.Eines der witzigsten Features der Lemminge war das Vergeben von Berufen. Leider findet sich dieses im Spiel nicht wieder, lediglich beim Freischalten von neuen Fähigkeiten für euch selbst bleibt ein Soldat an der jeweiligen Kiste stehen. Auch das bei den Lemmings so wichtige wie frustige Timing ist hier kein Thema, denn ihr könnt das Spiel nicht nur jederzeit pausieren und dabei die Umgebung manipulieren, sondern mit einer dieser Fähigkeiten die Zeit sogar vor- und zurückspulen und so Fehler ohne viel Zeitaufwand korrigieren. Da beim Stoppen der Zeit zudem die Laufwege eurer Figuren eingeblendet werden, könnt ihr den Weg weit im Voraus vorbereiten.Weitere Fähigkeiten umfassen das Verschieben von Spielzeugzügen, die mit ihrem Bauklotz auf dem Anhänger das Platzieren der normalen Steine ersetzen oder das Neigen von Trommeln, um den Zielpunkt der darauf wie auf einem Trampolin hochspringenden Soldaten festzulegen. Auch mit kleinen Kanonen könnt ihr zielen und diese dann auslösen, indem ihr eure Soldaten gegen den Auslöser laufen lasst. Dadurch könnt ihr einige Bücher oder Bretter umschießen, um euren Figuren den Weg freizumachen.In den im Rahmen dieser Testversion spielbaren 17 (von etwa 40) Levels, für die ich knapp 2 Stunden gebraucht habe, gab es nur eine Art Gegner: Jack-in-the-box wartet geduldig darauf, dass eure Soldaten vor seinem Kasten entlanglaufen, um dann gnadenlos zuzuschnappen. Durch einfaches Umleiten könnt ihr diesem aber leicht entgehen. Die im Trailer gezeigten Roboterspinnen sind dagegen noch nicht vorgekommen, ebenso wie das Kinderzimmer oder das Außenareal. Stattdessen wandert ihr im ersten Drittel des Spiels in diversen Arbeitszimmern umher.Begleitet wird das Spiel von einer (bislang) einfach gehaltenen Handlung um einen Erfinder und seine Tochter, die ihr als geisterhafte Visionen immer wieder in den Räumen arbeiten und spielen seht. Laufen eure Soldaten über einen Brief, wird dessen Inhalt vorgelesen.Die für diesen Check vorliegende Beta lief stabil, hatte aber bei den Tutorial-Einblendungen noch zahlreiche falsche Tastenbelegungen angegeben. Diese werden aber in der Release-Fassung sicherlich korrigiert werden. Auch die Menüführung ist noch etwas holperig, aber mit etwas Gewöhnung annehmbar.Tin Hearts ist optisch und musikalisch durchaus charmant und die Lemmings-Anleihen machen Hoffnung auf ein spannendes Puzzlespiel. Tatsächlich konnte es mich phasenweise immer wieder fesseln und in fast jedem Level gibt es eine neue, witzige Erfindung zu bestaunen, so wie die Luftballonmaschine, die eure Soldaten über einen Abgrund schweben lässt. Durch Komfort-Funktionen wie das Vorspulen können auch ungeduldige Naturen entspannt bleiben während Pause und Zurückspulen viel Frust vermeiden. Dabei bleibt leider auch der Anspruch auf der Strecke, denn Tin Hearts ist auch für Gelegenheits-Puzzler viel zu einfach. Die zu absolvierenden Abschnitte können zwar später etwas länger werden, sind aber aufgrund des Leveldesigns immer offensichtlich und ohne großes Knobeln lösbar. Gerade die nur an bestimmte Stellen passenden Steine machen das Spiel vom Anspruch her eigentlich zu einem Kinderspiel. Diese könnten aber von der 3D-Steuerung überfordert sein. Offen bleibt, ob das Spiel im weiteren Verlauf anspruchsvoller wird, aber bislang würde ich – trotz der netten Ideen – das Spiel nur sehr bedingt empfehlen.