Teaser Früher ließ der Satz "Heft in die Hand" nichts Gutes erahnen. Heute habt ihr zum Glück selbst in der Hand, zu welchem Heft ihr greift und ihr werdet sehen: Der Griff zur Retro Gamer 1/2023 lohnt sich.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Highlights der Retro Gamer 1/2023

Die Leseprobe für alle (11 Seiten)

Titel

Editorial

Inhaltsverzeichnis

Red Dead Redemption (Klassiker-Check von Winnie Forster)

(Klassiker-Check von Winnie Forster) Donkey Kong Land (Making of)

Land (Making of) Vorschau auf Retro Gamer 2/2023

Leseprobe für Premium-User (25 Seiten)

Ihr verspürt Retro-Hunger? Einen Hunger, der sich nur durch feine Texte stillen lässt, die sich aus heutiger Sicht alten Spielen widmen oder den interessanten Geschichten und kreativen Köpfen hinter Klassikern und Hardware von einst nachstöbern? Dann kann euch geholfen werden, denn es gibt neues Lesefutter in Form der Retro Gamer 1/2023 – ob nun als Heft (schöner Tinte-auf-Papier-Duft inklusive) oder als e-Paper. Abonnenten sollten ihr Exemplar schon im Briefkasten vorgefunden haben, alle anderen können ab jetzt beim gut sortierten Kiosk ihres Vertrauens zugreifen.Wir entschuldigen uns vorsorglich, wenn folgende Info beim Vergleich mit dem eigenen Lebensalter einen kleinen Schock auslöst, aber es ist nunmal die Wahrheit: Derwird 40 Jahre alt. In den USA war es schon im August 1982 soweit, hierzulande dauerte es bis zum Januar 1983 mit der Markteinführung – das passt doch schön zur Nummer dieser Ausgabe! Dem Titelthema widmen sich 14 Seiten, auf denen unter anderem die Jahre 1982 bis 1990 genauer behandelt werden – inklusive der Top-Titel des jeweiligen Jahres. Auch feiern wir das-Jubiläum: Kampfsport-Koryphäe Ryu kann mit einem Hadouken nunmehr 35 Kerzen auf seiner Geburtstagstorte anzünden.Und das war nur die Spitze des Eisbergs an spannenden Berichten. Freut euch auf die Geschichte, wieaus dem Erbe vonentstand und wie sehr es sich von den ersten Entwürfen bis hin zum fertigen Spiel wandelte. Einen Ball verwandeln war dagegen euer Ziel in, dessen Weiterentwicklung im Vergleich zum Vorgänger in einem Making of nachgezeichnet wird. Sportlich geht es auch zu, wennfür Retro Gamer einen neuen Rekord inanstrebt. Und natürlich gibt es auch weitere Retro-Revivals und Klassiker-Checks von Veteranen wieundIhr möchtet unverbindlich durch die neue Ausgabe blättern? Das könnt ihr hier gerne tun. Klickt einfach weiter unten auf den Link zur Leseprobe für alle und ihr könnt schonmal gemütlich diese Inhalte schmökern: