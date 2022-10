Montagmorgen-Podcast #461

Teaser In diesem MoMoCa begrüßt Hagen User-Gast Andreas, der seinen Weihnachtsaktionsjoker einlöst und ein Wunsch-Thema im Gepäck hat.

Auch wenn heute der Tag der deutschen Einheit gefeiert wird, steht ein vorab für euch produzierter Montagmorgen-Podcast bereit. Hagen begrüßt diesmal Andreas, den ihr in den Kommentarspalten besser als obiwandi kennt. Der löste seinen Joker aus der letztjährigen Weihnachtsaktion nun ein, um mit Hagen diesen Podcast zu bestreiten. Wie immer fehlen nicht Antworten auf eure User-Fragen, Blick auf kommende GG-Inhalte und jüngste Wochenendunterhaltungen (mehr oder weniger, weil beide am Freitag aufzeichneten). Vorher reden die beiden aber über ein von Andreas gewünschtes Schwerpunkt-Thema, das für Hagen die Gelegenheit bot, an Wissenslücken zum Thema Heimcomputer zu arbeiten. Eigentlich sollte der Fokus mehr auf dem Amiga 1200 und dem (unverdienten?) Ende der Heimcomputer liegen, doch bei der Rekapitulation der Anfänge des Amiga und dem Weg zum Fall des Heimcomputers verging für beide die Zeit wie im Flug.

Die Timecodes dieser Folge: