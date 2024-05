Watch Dogs, Die Siedler & mehr

Teaser Es ist wieder so weit: Heinrich und Jörg reisen 10, 20, 30 und für Patreon-Unterstützer sogar 40 Jahre in der Zeit zurück.

Bei der Spieleveteranen-Zeitreise tasten wir uns anhand von Fachmagazinen in vergangene Jahrzehnte zurück, um Tests und Themen zu kommentieren, die Spieler einst bewegten. Am Ende der Exkursion steht diesmal die Happy-Computer 6/1984, in der Heinrich erstmals etwas über Spiele schreiben durfte (wenn es auch nur Scuba Venture auf dem IBM PCjr war). Weitere Stationen unser Expedition: Bereits 2014 gab ein immer noch aktueller Nintendo-Verkaufsrenner Gas, 1994 standen Aufbau und Flugstunden im Test-Mittelpunkt. Im Bonus-Segment für Patreon-Unterstützer statten wir außerdem den kahlen Killern und Karibik-Kaufleuten des Jahrgangs 2004 einen Besuch ab. Vor dem Wiedersehen mit der Vergangenheit beschäftigen wir uns zu Beginn der Episode mit der Gegenwart in Form von aktuellen News, Spielerlebnissen und Hörerzuschriften.

Der Spieleveteranen-Pocast 20-2024 (#365) mit Heinrich Lenhardt und Jörg Langer hat in der kostenlosen Fassung für alle eine Laufzeit von 1:54:45 Minuten.

0:00:15 News & Smalltalk

0:05:35 Gemischte News: Nintendo würdigt die NES-Vergangenheit und plant die Switch-Zukunft, Microsoft schließt Spielestudios.

0:24:56 Was haben wir zuletzt gespielt? Paper Mario - Die Legende vom Äonentor , Hades 2 (Early Access).

, (Early Access). 0:39:38 Hörerpost von ArvidP und Jürgen Probst.

0:45:40 Zeitschriften-Zeitreise: Mai 2014, 2004, 1994, 1984

0:47:32 GamersGlobal, u.a. mit Watch Dogs , Wolfenstein: The New Order und Mario Kart 8 .

, und . 1:03:26 PC Player 6/1994, u.a. mit Pacific Strike , Die Siedler und Magic of Endoria .

, und . 1:27:35 Happy Computer 6/1984, u.a. mit Scuba Venture, Axis Assassin, Fred und Star Trek.