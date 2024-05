180 Seiten geballte Retro-Zelebrierung

Teaser Die 90er haben angerufen und wollen ihr Cover zurück. Aber das bekommen sie nicht, denn damit wollen wir unser zweites Heft in Eigenregie an den Mann und an die Frau bringen: RG 3/24 – jetzt am Kiosk!

Retro Gamer 3/2024 ist erschienen! Am Kiosk überall in Deutschland und an ausgewählten Verkaufsstellen in Luxemburg, Österreich und der Schweiz. Und natürlich als Einzelheft oder Einzel-ePaper in unserem Shop. Oder im Abo – erste Glückliche waren bereits am Montag im Besitz des Hefts, das Kontrollexemplar an unsere Redaktion (die wir auf dem gleichen Weg erhalten wie ein normaler Abonnent) kam erst vor einer Stunde in Putzbrunn an, gerade noch rechtzeitig vor Pfingsten.

ePaper-Abonnenten finden nun übrigens als kleine Neuerung auch den Kunstdruck zum Download. Apropos: Den gibt es nur im Abo, und obendrauf erhaltet ihr dieses Mal als Subskriptoren auch noch eine doppelte Vollversion: Pizza Connection 1 & 2.

Hier geht's zur aktuellen RetroGamer_2024-3_Leseprobe.

In unserem zweiten Heft im Eigenvertrieb haben wir noch mal einige Neuerungen untergebracht, darunter noch mehr deutsche Autoren, noch mehr verlinkte Inhalte im Web (wie die Video-Minidoku zur Retro-Szene-Seite Die Amons) und deutlich mehr Hardware-Themen.

Aus dem Inhalt von Retro Gamer 3/24:

Die 90er – das wichtigste Spielejahrzehnt (Titelstory)

25 Jahre Dreamcast (Schwerpunkt)

Ports of Call (Retro Revival)

Das Schwarze Auge – Nordland-Trilogie (Unter der Lupe)

Retro-Szene (vier Seiten!)

Die dunkle Dimension (Unter der Lupe)

Rare-Retrospektive, Teil 2 (Schwerpunkt)

Diablo 2 (Making of)

Crash Bandicoot (Expertenwissen)

... und vieles, vieles mehr

Wir wünschen viel Spaß beim Blättern!