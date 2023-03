Amazon: Retrocomputer und Zubehör im Angebot

andere

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

The C64 Maxi ab 189,99 € bei Amazon.de kaufen.

Zurzeit könnt ihr bei dem Onlineversandhändler Amazon Retrocomputer sowie Zubehör zum Schnäppchenpreis erwerben:

The A500 Mini: 99,99€

The A500 Mini Mouse: 17,99€

The A500 Mini Joypad: 17,99€

The C64 Maxi: 99,99€

The C64 Joystick: 23,99€

Der The A500 Mini emuliert einen Amiga 500, 600 und 1200 und wird mit einer Maus und einem Gamepad sowie 25 vorinstallierten Spielen geliefert. Zwar ist hier die Tastatur nur reine Zierde, aber ihr könnt mittels eines USB-Sticks weitere eigene Spiele installieren. Der The C64 Maxi verfügt sogar über 64 vorinstallierte Spiele und emuliert den C64 sowie den VC-20. Mittels USB-Sticks können auch hier weitere Spiele hinzugefügt werden. Zusätzlich ist die Tastatur beim The C64 Maxi sogar funktionsfähig. Wie lange die Angebote gültig sind ist nicht bekannt.