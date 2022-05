Teaser Harald Fränkel feiert diesen Monat 35. Geburtstag. Nicht seinen, die Rede ist vom faltenfreieren Amiga 500. Für den erscheinen bis heute neue Spiele – und unser Autor kürt die zehn besten davon!

Foto: Bill Bertram, Wikipedia ( CC BY-SA 2.5 ) / Montage: GamersGlobalAls Kollegekürzlich den A500 Mini testete, versank ich mal wieder in rührselige Nostalgie – in Fachkreisen bekanntlich Auwehmut genannt. Apropos auweh: Ich finde den neuen Baby-Amiga mangels funktionierender Tastatur eher semisexy, daher holte ich lieber meine alte Freundin aus dem Keller, tanzte with Tears in my Eyes mit ihr durch die Wohnung und streichelte sie stundenlang – bis spät in die Nacht – und trug dabei Sunglasses at Night, damit keiner mein Pipi in den Augen sehen kann.An der Stelle möchte ich alle potentiellen Nullpeiler eineindeutig darauf hinweisen, dass ich gerade keineswegs über eine Leiche im Keller geschrieben habe, sondern vom Amiga 500, der diesen Mai seinen 35. Geburtstag feiert und nach dem spanischen Wort für „Freundin“ benannt wurde. Nicht, dass plötzlich wieder ein SEK vor meiner Bürotür steht.Nun aber genug der Vergangenheit nachgeheult und zurück in die Zukunft … äh Gegenwart! Als ich früher im Nostalgie-Kaninchenbau verschwand, fand ich wieder ins Hier und Jetzt, indem ich viele Neuerscheinungen für das Atari 2600 und den C64 gezockt habe. Da lag der Gedanke nicht fern, den Kellermief zärtlich auch aus den Ritzen dieser Mumie zu blasen und sich in den Homebrew-Hexenküchen ...