Wolf Among Us, Pizza Connection & mehr

Teaser Es ist wieder so weit: Heinrich und Jörg reisen 10, 20 und 30 Jahre in der Zeit zurück – für Patreon-Unterstützer geht es sogar 40 Jahre in die Vergangenheit mit der Happy Computer.

Was man nicht so alles beim Blättern in alten Fachzeitschriften findet: Erinnerungen an Redaktionsbegebnisse, vergangene Fußballturniere und natürlich jede Menge Spiele. Unsere Abstecher führen 10, 20, 30 und sogar 40 Jahre in die Vergangenheit, denn beim Bonus-Segment für Unterstützer schmökern wir in der sportlichen Happy-Computer 8/1984. In den anderen Jahrzehnten erwarten uns wagemutig belegte Pizzas (1994), obskure Soldaten (2004) und ein sündhaft gutes Rollenspiel (2014). Neben den Hits und Geheimtipps von gestern beschäftigen uns zu Beginn der Sendung auch Branchenmeldungen von heute, abgerundet von aktuellen Spielberichten und anregender Hörerpost.

Unterstützt die Spieleveteranen und hört das volle Programm:

https://www.patreon.com/spieleveteranen

Der Spieleveteranen-Pocast 28-2024 (#371) mit Heinrich Lenhardt und Jörg Langer hat in der kostenlosen Fassung für alle eine Laufzeit von 1:43:06 Minuten.

0:00:15 News & Smalltalk

0:04:03 Gemischte News: Dead Rising -Remaster angekündigt (aber nicht für Deutschland), auch Star Wars - Bounty Hunte r kriegt sein Remaster-Fett ab, Atari- und Technos-Modelle des Super Pocket angekündigt, Wert aller ungespielten Steam-Spiele hochgerechnet.

-Remaster angekündigt (aber nicht für Deutschland), auch r kriegt sein Remaster-Fett ab, Atari- und Technos-Modelle des Super Pocket angekündigt, Wert aller ungespielten Steam-Spiele hochgerechnet. 0:21:14 Was haben wir zuletzt gespielt? Super Mario RPG (Remake), Kunitsu-Gami - Path of the Goddess (Demo), Ultimate General - American Revolution.

0:33:22 Hörerpost von Andreas Wanda und Thomas Kabs.

0:39:28 Zeitschriften-Zeitreise: Juli 2014, 2004, 1994

0:41:04 GamersGlobal und GameStar 8/2014, u.a. mit Shovel Knight , Divinity - Original Sin und The Wolf Among Us .

, und . 0:58:46 GameStar 8/2004, u.a. mit Söldner , Soldiers und Obscure .

, und . 1:12:36 PC Player 8/1994, u.a. mit Pizza Connection, DSA - Sternenschweif und Shanghai II - Dragon’s Eye.