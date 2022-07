Wrath of the Lich King Classic: Trailer bestätigt Release am 26. September

PC MacOS

Auch eine große Firma wie Blizzard ist vor Leaks nicht sicher. So sickerte in den letzten Wochen ein möglicher Release-Termin für die nächste Erweiterung für World of Warcraft Classic durch. Demnach soll Wrath of the Lich King am 26. September 2022 für die Neuauflage des MMORPG-Klassikers erscheinen. Bisher hielt sich das Studio bedeckt, nun hat es mit einem Trailer die Katze aus dem Sack gelassen.

In dem kurzen Cinematic-Clip, den ihr unterhalb dieser Zeilen finden könnt, wird der 26. September bestätigt. Außerdem wird angegeben, dass aktuell 50 Prozent Bonus-Erfahrungspunkte in Burning Crusade Classic gewährt werden.