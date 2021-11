World of Warcraft: Patch 9.2 mit neuer Zone – und Dance-Battle

Der letzte große Content-Patch für die achte-Erweiterungwurde am gestrigen Abend von Blizzard vorgestellt. Der– auf Deutsch– betitelte Patch 9.2 integriert das neue Gebiet Zereth Mortis in das WoW-Universum und erzählt die Geschichte der Ersten, dem Schöpfervolk, das alles, was man in Azeroth vorfindet, einst erschaffen hat.

Neben der Geschichte um die leider verschwunden Ersten und einen Kerkermeister, der in den Werkstätten dieser laut Entwicklern einzigartigen Zone sein Unwesen treibt, stehen jede Menge Neben-, Welt- und Daily-Quests parat. Neue Dungeon-Instanzen sind für Eternity's End nicht vorgesehen, dafür geht es im Schlachtzug in das Mausoleum der Ersten, wo der oben erwähnte Kerkermeister wartet.

Neue Ressourcen, Legendarys, Pets und Mounts wie etwa die fliegende Spinne sollen neben der Story-Progression für langanhaltenden Spielspaß sorgen. Spaß soll auch der neue Dance-Battle bringen. Ursprünglich schon zum zweiten Add-on als Tanzstudio angekündigt, findet die azerothische Variante des Partyspiels nun als Minispiel eine Heimat auf dem Dunkelmondjahrmarkt. Nähere Details dazu und einen konkreten Release-Termin nannte Blizzard noch nicht. Eindrücke aus dem neuen Gebiet und seinen Bewohnern findet ihr im nachfolgenden, elfminütigen Entwicklervideo.