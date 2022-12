Feiertags-Verlosung 2022, 27.12.: World of Warcraft Dragonflight

Der Himmel von Azeroth

PC MacOS

Teaser Blizzard erweitert einmal mehr das klassische MMORPG schlechthin. Heute habt ihr eine Chance auf die Sammleredition des neuesten WoW-Addons.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Es liegt kein einfaches Jahr hinter uns. Umso mehr wollen wir während der Weihnachtsfeiertage und in den ersten Tagen des Jahres 2023 etwas Freude verbreiten! Und so haben auch in diesem Jahr alle registrierten GamersGlobal-User die Chance, zwischen dem 24.12.2022 und dem 6.1.2023 einen Tagespreis zu gewinnen. Wir danken den folgenden Herstellern für ihre Unterstützung:und

Tag 4, 27.12.: World of Warcraft: Dragonflight

In World of Warcraft: Dragonflight steht nicht nur Drache drauf, es steckt auch reichlich Drachen drin. Es geht in die neue Region der Dracheninseln, ihr könnt nun in einem neuen Flugsystem auf dem Rücken der Kreaturen durch die Lüfte reisen und dreimal dürft ihr raten, wie die neue spielbare Fantasy-Rasse der Dracthyr aussieht. Mit dem heutigen Paket kann der Gewinner seinen eigenen Flug zu den besagten Inseln buchen: Neben einem Artbook, einem Mousepad und Ansteckern findet sich auch ein Code von Dragonflight in der Epic Edition. Der Wert der Sammlerausgabe lag bei etwa 130 Euro, inzwischen wird sie häufig für mehr gehandelt.

Und das ist unsere heutige Gewinnspielfrage:

Vergessen wir mal kurz das Fliegen auf Drachen. Noch mehr wie Fantasy denn Realität mutet fast schon an, wie die Zeit verfliegt! Im Februar 2023 feiert World of Warcraft den 18. Geburtstag! Und in dieser Zeit erschienen etliche große Erweiterungen. Das wievielte Add-On für WoW ist Dragonflight denn nun eigentlich?

Hinweis: Sämtliche Fragen beziehen sich auf den jeweiligen Tagespreis und die Antwort könnt ihr in den meisten Fällen über zugehörige Inhalte auf GamersGlobal finden.

Sende den Lösungsbegriff an gewinnspiel@gamersglobal.de und gib als Betreff "Tag 4: World of Warcraft" und in der eigentlichen Mail deinen Usernamen, deine Adresse und dein Alter an. Die Adresse dient ausschließlich dazu, im Gewinnfall deinen Preis zuzuschicken, sie wird von uns nicht an Dritte weitergegeben oder langfristig gespeichert. Einsendeschluss ist der 27.12.2022 23:59 Uhr. Viel Erfolg!

Teilnahmeregeln: Da einige der Pakete "ab 18er"-Spiele enthalten, tauschen wir bei Gewinnern, die ihre Volljährigkeit nicht in ihrem Profil nachgewiesen haben, entweder durch ein anderes Spiel derselben Firma aus oder lassen sie ganz weg, nach unserem Ermessen. Merchandising-Produkte (T-Shirts etc.) sind davon nicht betroffen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Teilnahme von Mitarbeitern von GamersGlobal oder von Mitarbeitern von Firmen, die Preise sponsern, ist ausgeschlossen. Alle Preise werden in der dritten Januar-Woche verschickt. Jeder Teilnehmer erklärt sich bereit, im Gewinnfall mit dem ersten Buchstaben des Vornamens, dem vollen Nachnamen und dem Wohnort genannt zu werden. Die Bekanntgabe der Gewinner und Auflösung der Fragen erfolgt voraussichtlich am 10. Januar 2023.