Spieleveteranen-Podcast #263: Impossible Mission

Und es ist doch möglich

Teaser Es wurde mal wieder Zeit, einen C64-Klassiker zu würdigen. Dafür luden sich Heinrich und Jörg Christian Genzel ein, der nicht lange im Disketten-Kasten nach seinem Wusnchthema wühlen musste.

Das ist eine zusätzliche Episode für Patreon-Unterstützer ab der $5-Klasse. Hier erfahrt ihr, wie ihr das volle Programm hören könnt: https://www.patreon.com/spieleveteranen

Im Jahr 1984 erhielt Agent 4125 eine nahezu unmögliche Mission: Den Unterschlupf von Elvin Atombender infiltrieren und dessen finstere Pläne vereiteln. Verblüffende Sprachausgabe und geschmeidige Sprite-Animationen begeisterten jeden C64-Spieler, doch die Weltrettung scheiterte öfters an den Codewort-Puzzles. Nur gut, dass Lichtspielplatz-Betreiber Christan Genzel damals Atombender stoppen konnte. Für unser Special zu Impossible Mission kramt er sogar seine alte Diskette wieder heraus – lässt sich der alte High Score noch überbieten? Was den Epyx-Klassiker so kultig macht und ob sein Charme bis heute wirkt, finden die drei Veteranen-Agenten bei ihrer erneuten Infiltration heraus. Bevor wir uns diesem alten Spiel widmen, blicken wir auf ein paar News-Meldungen und berichten von unseren Erfahrungen bei der Neuerscheinung Weird West.

0:00:15 Das heutige Programm.

0:01:36 Gemischte News: Die 10 Jahre alten Angry Birds fliegen wieder, Ron Gilbert kehrt nach drei Jahrzehnten auf Monkey Island zurück, Chorus wurde beim DCP22 zum besten deutschen Spiel gekürt.

0:13:28 Was haben wir zuletzt gespielt? Weird West.

0:26:11 Wir begrüßen den Filmemacher, Podcaster und C64-Kenner Christian Genzel.

0:33:42 Das alte Spiel: Impossible Mission.

0:34:08 In Impossible Mission steuern wir einen Salto-Meister auf der Suche nach Geheimcodes durch den Unterschlupf eines Bösewichts. Die Präsentation war seinerzeit schlicht spektakulär.

0:44:13 Wer Abgründe, Plattform-Knobelei und Roboterwächter mit ausreichend Restzeit überlebte, durfte sich das Hirn beim Zusammensetzen von Lochkarten-Fragmenten verknoten.

1:02:34 Abgesehen von der Sprachausgabe (Electronic Speech Systems) wurde Impossible Mission komplett von Dennis Caswell entwickelt. Und wie war das mit dem Swordfish?

1:11:14 Es folgten zwei Fortsetzungen ohne Beteiligung von Caswell. Eine baute auf dem Fundament des Erstlings auf, die andere wollte mit neumodischem Zeug wie Scrolling punkten.

1:21:03 Der klassische Pressespiegel und das aktuelle Spieleveteranen-Fazit.