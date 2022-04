Return to Monkey Island: Ron Gilbert setzt Monkey Island fort

Auch Dave Grossmann wieder an Bord

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Da hat Ron Gilbert, der Schöpfer von Monkey Island, die halbe Adventure-Gemeinde an der Nase herumgeführt. Erst kündigt er am 1. April auf seinem Blog grumpygamer.com ein neues Monkey Island-Spiel an, was von vielen als müder Aprilscherz gewertet wird. Und heute lässt er die Bombe platzen:

Ich hatte ein schlechtes Gewissen wegen des Aprilscherzes, also habe ich am Wochenende ein Spiel zusammengebastelt, damit niemand enttäuscht ist.

Und dann folgt der Trailer, den ihr am Ende dieser News sehen könnt. Darin spielt eine Geisterpirat-Dame das Monkey Island Theme auf ihrer Geige, während der Totenschädel Murray anmerkt, dass doch eigentlich nie wieder ein neues Monkey-Island-Spiel erscheinen sollte...

Und doch passiert jetzt wohl endlich das, worauf Fans eine halbe Ewigkeit gewartet haben. Ron Gilbert und sein Studio Terrible Toybox entwickeln Return to Monkey Island. Auch sein langjähriger Kollege Dave Grossman ist mit an Bord, ebenso wie Michael Land, der wieder für den Soundtrack verantwortlich ist. Fans der Original-Synchro dürfen sich über die Rückkehr von Dominic Armato als Guybrush Threepwood freuen.

Das Spiel wird in Zusammenarbeit mit Devolver Digital und Lucasfilm Games entwickelt und soll sogar noch in diesem Jahr erscheinen. Es ist allerdings noch nicht bekannt, welche Plattformen unterstützt werden oder was der genaue Inhalt des Spiels sein wird, aber weitere Informationen werden sicherlich in Kürze folgen.