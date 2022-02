C64-Mini-Letsplay (5/6): Impossible Mission

Teaser Hagen widmet sich gespannt einen Klassiker, von dem er immer nur gehört hat. Doch Impossible Mission geht ihm unerwartet an die Nieren.

Hinweis: Das Video wurde in 720p mit 50 Frames pro Sekunde (PAL-Frequenz...) aufgenommen und auf 1080p hochskaliert, bei Beibehaltung der 50 fps.Indringt ein Geheimagent in den Unterschlupf eines Todesroboter bauenden Fieslings ein. Das Ziel: Alle in der (recht willkürlich verteilten) Einrichtung versteckten Schnipsel von Lochkarten finden, diese Zusammensetzen und damit im Kontrollraum die Pläne des besagten Schurken verhindern.Nun ist der Agent nicht mit Waffen ausgerüstet, um die Roboter zu besiegen, sondern verlässt sich auf seine ansehnlich animierten Hechtrollen. Diese Animationen und die knarzige Sprachausgabe stimmen Hagen erst sehr zuversichtlich, doch die Lifte und Wachmaschinen verweisen ihn bald auf seinen Platz. Das ist kein Spielplatz, sondern ein Schurkenunterschlupf!