PM: Assassin’s Creed® Valhalla: Die Zeichen Ragnaröks ab sofort erhältlich (Ubisoft News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 10. März 2022 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass die dritte große Erweiterung, Assassin’s Creed® Valhalla - Die Zeichen Ragnaröks, ab sofort auf allen verfügbaren Plattformen spielbar ist. Zum ersten Mal in einem Assassin's Creed Spiel erhält Assassin's Creed Valhalla ein zweites Jahr an Inhalten, beginnend mit der Erweiterung: Die Zeichen Ragnaröks. Darüber hinaus werden neue saisonale Inhalte, die für alle kostenlos sind, das Assassin's Creed Valhalla Erlebnis während dieses zweiten Jahres weiter bereichern.

Der Launch-Trailer zu Die Zeichen Ragnaröks kann unter folgendem Link gefunden werden:

Die Zeichen Ragnaröks wird von Ubisoft Sofia entwickelt und ist die nächste große Erweiterung, die den Support nach der Veröffentlichung für Assassin’s Creed Valhalla im Jahr 2 fortsetzt. In dieser Erweiterung muss Eivor sich seinem/ihrem Schicksal als Odin, dem nordischen Gott der Schlacht und der Weisheit, stellen. Das Zwergenkönigreich Svartalfheim zerfällt, und inmitten des Chaos wurde Odins geliebter Sohn Baldr von dem unbesiegbaren Feuerriesen Surt gefangen genommen. In Die Zeichen Ragnaröks können Spieler:innen neue göttliche Kräfte entfesseln, um ihre legendäre Wikingersaga fortzusetzen. Dazu begeben sie sich auf eine verzweifelte Rettungsaktion durch eine mythologische Welt voller Gegensätze.

Die Erweiterung bringt neue Funktionen und Inhalte für Assassin's Creed Valhalla:

Die Zeichen Ragnaröks ist so gestaltet, dass es einen echten Fortschritt für bestehenden Spieler:innen bietet und als Endspielinhalt positioniert ist. Die empfohlene Machtstufe, um die Erweiterung zu spielen ist 340, aber neue Spieler:innen können trotzdem direkt in die Erweiterung einsteigen und Odins Geschichte erleben. Valhalla Spieler:innen, die die Machtstufe 340 noch nicht erreicht haben, können die Werte und die Ausrüstung ihres Charakters in Die Zeichen Ragnaröks weiter verbessern.

Die Zeichen Ragnaröks ist separat für alle Besitzer:innen des Hauptspiels erhältlich. Die Zeichen Ragnaröks kann auch als Teil der Ragnarök Edition des Spiels erworben werden, die das Hauptspiel und die Erweiterung enthält, oder als Teil der Digital Complete Edition des Spiels, die das Hauptspiel, den Season Pass*, das Ultimate Content Pack und Die Zeichen Ragnaröks enthält. Alle Spieler:innen, die Die Zeichen Ragnaröks bis zum 9. April erwerben, erhalten das Zwielicht-Paket und haben sofortigen Zugriff auf das Paket im Hauptspiel**. Dieser exklusive Bonus enthält den Raben „Dellings Gesandter“, das Reittier „Havard“ (Luchs), die Ausrüstung „Zwielicht-Satz“ sowie die Axt „Algurnir“***.

Dark Horse Comics veröffentlicht "Assassin's Creed Valhalla - Vergessene Mythen ", eine Comicserie, die von Alexander Freed geschrieben, von Martin Tunica illustriert und von Michael Atiyeh koloriert wird. In dieser Vorgeschichte zu Die Zeichen Ragnaröks folgt Baldr, dem tapferen Sohn von Odin, auf seiner Suche nach einem dauerhaften Frieden zwischen den Reichen. Assassin's Creed Valhalla - Vergessene Mythen #1 (von drei) wird am 16. März 2022 erhältlich sein.

Weitere Informationen zu Assassin’s Creed Valhalla gibt es unter: ubisoft.com/assassins-creed/valhalla

Weitere Informationen zu Assassin’s Creed Valhalla und weiteren Ubisoft Spielen gibt es unter: news.ubisoft.com/de

Angebote zu Ubisoft Spielen gibt es im offiziellen Ubisoft Store unter: https://store.ubi.com/de/home

*Der Season Pass enthält zwei große, erzählerische Erweiterungen: Zorn der Druiden und Die Belagerung von Paris sowie die exklusive Quest Die Legende von Beowulf. Die Ragnarök Editionen und Complete Editionen werden ab dem 10. März erhältlich sein.

**Die Unmittelbarkeit gilt nur bei Vorbestellung oder Kauf der digitalen Version. Das Angebot endet am 9. April 2022.

***Für Spieler:innen, die die physische Version vorbestellt oder gekauft haben, wird das Zwielicht-Paket ab dem 10. März 2022 mit der Veröffentlichung der Erweiterung Die Zeichen Ragnaröks verfügbar sein.

****Beteiligte Studios sind Ubisoft Sofia, Ubisoft Singapur, Ubisoft Montpellier, Ubisoft Barcelona, Ubisoft Kyiv, Ubisoft Bordeaux, Ubisoft Shanghai, Ubisoft Chengdu, Ubisoft Philippines, Ubsoft Quebec, Ubisoft Bucharest, Ubisoft Saguenay, Ubisoft Winnipeg und Ubisoft Pune, mit zusätzlicher Unterstützung von externen Partner Sperasoft.

© 2021 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered trademarks in the US and/or other countries.