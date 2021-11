Jetzt Gratis: Die Stunde der Kritiker mit Far Cry 6

Sonst nur im Abo, kurze Zeit kostenlos

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Teaser Mit einem Abo sicherst du nicht nur das Bestehen von GamersGlobal, sondern bekommst dazu etliche exklusive Inhalte. Ein Gratis-Beispiel im November: Far Cry 6 in der Stunde der Kritiker.

Far Cry 6 ab 19,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Far Cry 6 ab 54,99 € bei Amazon.de kaufen.

Zwei Veteranen, die erste Stunde und die große Frage

Dir gefällt GamersGlobal? Werde auch du Abonnent!